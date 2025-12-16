EN
Второй единоросс из Тольятти предпочел отправить жену рожать в Чили ради паспорта

2 минуты чтения 20:16

Исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Тольятти Иван Жиляев взял отпуск за свой счет и вместе с беременной женой улетел в Чили. Там у пары родился ребенок, который получил чилийское гражданство, сообщает «Тольятти онлайн». 

О том, что семья Жиляевых отправилась в Республику Чили на роды, стало известно от агенства по проведению родов в Чили для россиян «Chile Kids». Оно поделилось историей Жиляевых, назвав их счастливыми «чили-родителями из Тольятти». В посте было написано, что они проделали непростой путь, чтобы подарить малышу «сильный паспорт». К тому же и сами родители могут претендовать на ВНЖ в Чили по упрощенной процедуре благодаря тому, что в семье появился чилийский гражданин. 

Позже эта запись была удалена со страницы агентства. Сам Жиляев на новость о появлении в Тольятти еще одного маленького гражданина Чили отреагировал так: сначала единоросс закрыл свою страницу во «ВКонтакте», а потом заявил, что информация агентства недостоверная.

Единороссы из Тольятти уже второй раз предпочитают рожать в Южной Америке, а не в России. Ранее супруга депутата городской думы Тольятти Любовь Дорожкина рассказала, что всегда мечтала родить за границей. Она руководствовалась желанием, обеспечить второму ребенку «сильный паспорт», который позволит ему свободно путешествовать по миру.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Для этого пара из Тольятти решила рожать в Республике Чили. Все из-за того, что по местным законам ребенок, родившийся на территории государства, автоматически получает чилийское гражданство и безвизовый въезд в 175 стран. Также Дорожкина отмечала, что там «безопасно и экономика на высоком уровне».

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» запустило проверку в отношении депутата Александра Дорожкина. Местному отделению партии были даны рекомендации вывести его из состава политсовета. Позже Дорожкин вышел из партии. 

