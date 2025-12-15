Жене единоросса пришлось извиняться за роды в Чили ради «сильного» паспорта

Супруга депутата городской думы Тольятти Любовь Дорожкина прилетела в Россию после того, как родила ребенка в Чили. Женщина извинилась перед россиянами за прошлые высказывания и добавила, что рада вернуться в родную страну, говорится на ее странице во «ВКонтакте».

В комментариях Дорожкиной предложили не обращать внимание на критикующих, а просто радоваться, что сын родился с «сильным» паспортом Республики Чили. Однако самарское региональное отделение партии «Единая Россия» все равно запустило проверку против ее мужа, депутата Александра Дорожкина. Местному отделению партии уже даны рекомендации вывести его из состава политсовета.

Ранее Дорожкина рассказала, как всегда мечтала родить за границей. Она руководствовалась желанием, обеспечить второму ребенку «сильный паспорт», который позволит ему свободно путешествовать по миру.

Для этого ее муж, депутат тольяттинской гордумы, проштудировал все «за» и «против». Семья выбирала между США и Канадой, но в итоге остановилась на Республике Чили. Всё из-за того, что по местным законам ребенок, родившийся на территории государства, автоматически получает чилийское гражданство и безвизовый въезд в 175 стран.

«А еще там безопасно, и экономика на высоком уровне. И да, я хотела бы, чтобы мой ребенок знал разные языки: в Чили говорят на красивом испанском», — добавила Дорожкина.

Женщина также отметила, что хочет, чтобы малыш обладал всеми «этими сверхвозможностями», поэтому в отдельном ролике Дорожкина рассказала, как летела в Чили бизнес-классом и наслаждалась премиальным сервисом, который обеспечил ей муж.