СМИ: боксер избил жену в годовщину их свадьбы

Проживающий в Омске мастер спорта по боксу и призер всероссийских турниров Азамат Ахметов напал на свою жену Ажару и несколько раз ударил ее по лицу, пишут Shot и портал Life. Источник этих сведений неизвестен.

Shot и Life утверждают, что Ахметов набросился на супругу, когда она возвращалась домой от подруги. Мужчина якобы заподозрил ее в измене и начал кричать на женщину, после чего ударил. Инцидент, как сообщается, произошел в годовщину их свадьбы.

Женщина обратилась в больницу и написала матери супруга. По данным Shot, последняя обвинила в случившемся саму Ажару. Пострадавшая сняла нанесенные ей побои и написала заявление в полицию. Региональные управления МВД, Следственного комитета и прокуратуры не комментировали эту информацию.

Ранее прокуратура по Ростовской области отчиталась о приговоре 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении двух убийств с особой жесткостью.

По версии следствия, житель поселка Реконструктор в Аксайском районе региона избил свою 38-летнюю сожительницу, привязал ее за ноги буксировочным тросом к машине и протащил по дороге.

«Я застрял, побуксовал, увидел, что ее нет. Она отцепилась где-то по пути. Сдал назад и поехал вниз. Вот здесь, между двумя лужами, увидел, что она лежит по центру», — рассказал мужчина. Он признался, что добил ее ударами кувалды по голове.

Мужчина попытался избавиться от тела, выбросив его в лесопосадке, но это увидел местный житель. Он и сообщил о произошедшем в полицию. Второе убийство мужчина совершил в следственном изоляторе, причиной стала бытовая ссора.

Ростовский областной суд приговорил подозреваемого к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.