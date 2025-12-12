Россиянин протащил привязанную тросом к машине женщину по поселку и убил ее кувалдой

Ростовский областной суд приговорил 39-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за два убийства, совершенных с особой жестокостью, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В июне 2024 года житель Аксайского района убил свою 38-летнюю сожительницу в поселке Реконструктор. Мужчина сначала избил женщину, а затем протащил ее по дороге, привязав за ноги буксировочным тросом к машине.

«Я застрял, побуксовал, увидел, что ее нет. Она отцепилась где-то по пути. Сдал назад и поехал вниз. Вот здесь, между двумя лужами, увидел, что она лежит по центру», — рассказал виновный, восстанавливая сценарий того дня в ходе следственного эксперимента.

В итоге мужчина добил сожительницу несколькими ударами кувалды по голове. Он попытался избавиться от тела, бросив его в лесопосадке, но его заметил житель поселка, который вызвал наряд полиции.

Силовики почти сразу нашли убитую женщину и по горячим следам задержали подозреваемого. Позже он скажет следователям, что совершил преступление на почве ревности.

Впоследствии, находясь под стражей в следственном изоляторе, житель Ростовской области из-за бытовой ссоры убил своего сокамерника. Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.