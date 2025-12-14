СМИ: Путину пытались доказать лояльность Урганта после начала войны

Шоумен Иван Ургант лишился многих проектов и в целом публичности после публикации антивоенного поста в соцсетях, но продолжает жить и работать в России. Теперь вместо авторской передачи на Первом канале он ведет роскошные свадьбы, дни рождения и корпоративы, а также выступает на закрытых вечеринках, пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на анонимные источники. По данным газеты, Владимир Путин так и не простил артиста.

Ургант попал в опалу после того, как в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину опубликовал в Instagram черный квадрат с подписью: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Он лишился своего шоу «Вечерний Ургант», которое вел с 2012 года, его исключили из новогодней кинофраншизы «Елки» — к тому моменту он успел сняться в восьми фильмах. Телеведущий также перестал появляться в новогодних эфирах и в целом на телевидении.

Причина, по данным NYT, в негласном запрете Кремля, который не позволяет бывшей суперзвезде появляться на экранах или важных мероприятиях. Так, летом первого года войны один из богатейших людей Сибири Виктор Шкуренко пригласил шоумена вести ежегодный корпоратив для своих сотрудников. Позже кто-то из-за этого написал на миллиардера донос в полицию. Сам Шкуренко рассказывал, что у него взяли показания, но дело в итоге заводить не стали. А, например, в декабре 2022-го Ургант должен был в 16-ый раз провести премию «Золотой граммофон», однако за пять дней до вручения наград его заменили на Вадима Галыгина.

Ссылаясь на собеседников, знакомых с ситуацией, газета пишет, что в России Ургант теперь ведет свадьбы, корпоративы и юбилеи для богатых людей, а иногда поет на частных вечеринках под гитару.

Выступать на большой сцене шоумен сейчас может только за границей, но и там он избегает прямых высказываний о войне, опасаясь возможных последствий, пишет NYT. Тем не менее недавно Ургант в ироничной форме вспомнил свой антивоенный пост. «Жил-был ведущий один, был он успешен, богат. Но как-то выложил в сеть маленький черный квадрат», — пропел он на концерте в Берлине в середине ноября.

Миллиардер против Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России Политика 13 минут чтения

Столь стремительное падение Урганта с вершины славы, как отмечает NYT, отражает изменения, которые произошли в России при Путине. В публикации говорится, что сотни российских деятелей культуры, бизнесменов и чиновников предпочитают не высказываться на тему войны, опасаясь реальных тюремных сроков, а также того, что антивоенную позицию примут за предательство.

В то же время, несмотря на такие риски, несколько известных россиян пытались реабилитировать Урганта, утверждают источники издания. По их словам, Путин крайне негативно реагировал на подобные просьбы, а в некоторых случаях отказывал, ссылаясь на ложную информацию о нелояльности Урганта. NYT предполагает, что эти данные он мог почерпнуть из досье, которые российские спецслужбы составляют на деятелей культуры.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что ему «ничего не известно» о попытках добиться прощения для Урганта. Весной 2022 года спикер Кремля называл ведущего патриотом и просил не записывать его в пятую колонну.

Сам Ургант предпочел не отвечать на запрос NYT, но, кажется, не отказался от своих слов — антивоенный пост ведущего все еще находится в открытом доступе, чего нельзя сказать о похожих публикациях части его оставшихся в России коллег, которые со временем были скрыты или удалены.