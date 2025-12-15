Ученик напал с ножом на учителя и попытался покончить с собой

В школе № 191 в Санкт-Петербурге 15-летний ученик напал с ножом на 29-летнюю учительницу математики, пишет телеграм-канал Mash. По данным полиции Красногвардейского района, после нападения ученик попытался покончить с собой.

«Сегодня в 7:09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки», — говорится в сообщении силовиков.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, а также следственные органы.

Согласно предварительной информации, девятиклассник пришел в школу по договоренности с учительницей, чтобы исправить контрольную работу, пишет петербургское издание «Фонтанка». Позже издание выяснило, что педагог ждала своего ученика после уроков, и его раннее появление «удивило ее». Тем не менее, учительница дала ему задание и села за свой рабочий стол, чтобы проверить другие работы.

Сообщается, что в какой-то момент ученик подошел к ней и ударил ее ножом в спину. Предварительно, после этого школьник нанес ей еще два удара в грудь. Пострадавшая, как отмечается, выбежала в коридор и направилась к посту охраны.

По информации издания, на место происшествия прибыли росгвардейцы. Они обнаружили ученика лежащим на полу у доски, рядом с ним был нож, добавила «Фонтанка».

Телегам-канал Astra выяснил, что пострадавшей оказалась Мария Андреева, а подозреваемого зовут Артемий Аракчеев. Школьник, как сообщается, выигрывал соревнования по хоккею и шахматам, а его фотографии в соцсетях школы публиковались под заголовками «Наши ученики — наша гордость».

Однако несмотря на некоторые успехи, у школьника были проблемы с математикой, пишет близкий к силовикам телеграм-канал Mash. Сообщается, что по этой причине его мать, которая преподает в этой же школе историю, записала его к Марии на дополнительные занятия.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что пострадавшая — классная руководительница одного из десятых классов. «Едва ли конфликт был с ней. Возможно, она попыталась защитить кого-нибудь», — рассказали телеграм-каналу близкие учеников школы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство» ( ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Следователи находятся на месте преступления и выясняют обстоятельства нападения.