Украина заявила о первой атаке на российскую подлодку

2 минуты чтения 20:12

В Новороссийске украинские морские дроны Sub Sea Baby поразили подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка», сообщили в Службе безопасности Украины.

Там добавили, что в результате операции, которую СБУ провела совместно с Военно-морскими силами Украины, подлодка «получила критические повреждения и фактически выведена из строя». Когда произошла атака, в украинской спецслужбе не рассказали.

На борту судна находились четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые российские войска используют для ударов по территории Украины, подчеркнули в СБУ. Стоимость одной подлодки класса «Варшавянка» в спецслужбе оценили приблизительно в 400 миллионов долларов, отметив, что учетом действующих в отношении России санкций строительство новой субмарины такого же класса может обойтись вплоть до 500 миллионов долларов.

Независимых подтверждений взрыва подлодки в Новороссийске не поступало. Министерство обороны России еще не комментировало заявление СБУ.

Подводную субмарину переместили в порт Новороссийска после того, как в сентябре 2023 года ВСУ атаковали подводную лодку того же класса в порту Севастополя, рассказали «Важные истории».

Подводные лодки класса «Варшавянка» (по классификации НАТО — Improved Kilo) считаются одними из самых малошумных в мире. В России в 2010-2016 годах построили шесть лодок такого класса для Черноморского флота.

Осенью и зимой 2025 года украинские дроны атаковали танкеры «теневого флота» России, а также причал и офис Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Новороссийске.

