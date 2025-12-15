СМИ: живущий в Москве экс-президент Сирии Асад решил стать глазным врачом

Сбежавший в Москву бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей успел перевезти в Россию значительную часть своего состояния. Теперь он поселился на Рублевке и начал обучаться на курсе офтальмологов, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники.

Асад получил медицинское образование в Лондоне и периодически, еще до начала войны в Сирии, как отмечает издание, практиковал офтальмологию в Дамаске. В конечно счете его целевой аудиторией может стать богатая московская элита.

«Он изучает русский язык и снова совершенствуется в офтальмологии. Это его страсть, поэтому дело не в деньгах. В них он не нуждается», — сказал друг семьи в разговоре с The Guardian.

Сейчас семья Асадов обставляет дом на Рублевке предметами роскоши и скупает одежду в элитных магазинах. Однако их жизнь в России можно назвать затворнической: Асад практически не контактирует с внешним миром, общаясь с избранным числом людей.

Представители Кремля его игнорируют, так как Владимир Путин, по словам источника издания, «не терпит лидеров, которые теряют власть». Асаду позволили жить в России, но ему запрещено заниматься политикой, поэтому российские спецслужбы полностью контролируют его передвижения.

Асад покинул Сирию вместе с семьей в ночь на 8 декабря 2024 года, когда повстанцы захватили Дамаск. О своем побеге в Россию он не предупредил ни ближайших сторонников, ни многочисленных родственников. Спасением Асада занималась российская разведка, эвакуировав бывшего президента в Москву через российскую военную базу в Хмеймиме.

Перед этим Асад неоднократно переводил деньги в Россию. Так, Центральный банк Сирии с 2018 года по 2019 вывез в Москву на самолетах почти две тонны банкнот номиналом 100 долларов и 500 евро. Всего за указанный период из Сирии в российскую столицу перевезли более 250 миллионов долларов.

В 2011 году на стене школьной игровой площадки группа подростков написала баллончиком с краской предупреждение: «Ваша очередь, доктор». Граффити намекала на то, что Асад, получивший специальность окулиста, станет следующим, чей режим падет под натиском Арабской весны, волны восстаний и революций, которая прокатилась по странам Ближнего Востока. Последовавшее задержание школьников привело к массовым беспорядкам и протестам по всей Сирии.