СМИ: живущий в Москве экс-президент Сирии Асад решил стать глазным врачом

2 минуты чтения 18:19

Сбежавший в Москву бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей успел перевезти в Россию значительную часть своего состояния. Теперь он поселился на Рублевке и начал обучаться на курсе офтальмологов, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники. 

Асад получил медицинское образование в Лондоне и периодически, еще до начала войны в Сирии, как отмечает издание, практиковал офтальмологию в Дамаске. В конечно счете его целевой аудиторией может стать богатая московская элита. 

«Он изучает русский язык и снова совершенствуется в офтальмологии. Это его страсть, поэтому дело не в деньгах. В них он не нуждается», — сказал друг семьи в разговоре с The Guardian.

Сейчас семья Асадов обставляет дом на Рублевке предметами роскоши и скупает одежду в элитных магазинах. Однако их жизнь в России можно назвать затворнической: Асад практически не контактирует с внешним миром, общаясь с избранным числом людей. 

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Представители Кремля его игнорируют, так как Владимир Путин, по словам источника издания, «не терпит лидеров, которые теряют власть». Асаду позволили жить в России, но ему запрещено заниматься политикой, поэтому российские спецслужбы полностью контролируют его передвижения. 

Асад покинул Сирию вместе с семьей в ночь на 8 декабря 2024 года, когда повстанцы захватили Дамаск. О своем побеге в Россию он не предупредил ни ближайших сторонников, ни многочисленных родственников. Спасением Асада занималась российская разведка, эвакуировав бывшего президента в Москву через российскую военную базу в Хмеймиме.

Перед этим Асад неоднократно переводил деньги в Россию. Так, Центральный банк Сирии с 2018 года по 2019 вывез в Москву на самолетах почти две тонны банкнот номиналом 100 долларов и 500 евро. Всего за указанный период из Сирии в российскую столицу перевезли более 250 миллионов долларов.

В 2011 году  на стене школьной игровой площадки группа подростков написала баллончиком с краской предупреждение: «Ваша очередь, доктор». Граффити намекала на то, что Асад, получивший специальность окулиста, станет следующим, чей режим падет под натиском Арабской весны, волны восстаний и революций, которая прокатилась по странам Ближнего Востока. Последовавшее задержание школьников привело к массовым беспорядкам и протестам по всей Сирии. 

