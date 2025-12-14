EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Школьница зарегистрировала учительницу на сайте знакомств и вынудила ее обратиться в суд

2 минуты чтения 18:33 | Обновлено: 18:39

Несовершеннолетняя жительница Нижнего Тагила создала поддельную анкету школьной учительницы на сайте знакомств. Она выставила реальную фотографию педагога, подобрала «оскорбительный» никнейм и написала, что женщина ищет мужчин на одну ночь, пишет пресс-служба судов Свердловской области.

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
Криминал16 минут чтения

Информация распространялась на платформе, общее число пользователей которой превышает 16 миллионов человек. Анкету увидели другие учителя и ученики школы, родственники и знакомые педагога. Из-за этого у женщины начались проблемы со здоровьем.

Изначально пострадавшая обратилась к властям с просьбой возбудить уголовное дело по статье о клевете (ст. 128.1 УК). Полиция отказала женщина из-за возраста школьницы, на момент создания анкеты в марте 2025 года ей исполнилось лишь 13 лет. К уголовной ответственности по данной статье можно привлекать с 14 лет.

Педагог обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовала взыскать компенсацию с матери ученицы. Та согласилась с фактом создания и размещения анкеты и принесла свои извинения, но попросила учесть тяжелое материальное положение семьи при вынесении решения о назначении компенсации истцу.

Тагилстроевский районный суд признал сведения в размещенной подростком анкете недостоверными и порочащими честь учителя и постановил взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей с матери ребенка. Решение суда не вступило в законную силу, поскольку ответчик обжаловала его, отмечается в пресс-релизе.

Ранее полиция Украины отчиталась об аресте 22-летнего мужчины по обвинению в нападении на девушку из-за несоответствия фото на сайте знакомств ее внешности. По версии следствия, киевлянин познакомился с ней в интернете, а затем пригласил домой. Там он решил, что ее внешний вид не соответствует анкете, и ударил женщину пистолетом по голове, избил ногами и забрал деньги из кармана ее куртки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России