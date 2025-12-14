Школьница зарегистрировала учительницу на сайте знакомств и вынудила ее обратиться в суд

Несовершеннолетняя жительница Нижнего Тагила создала поддельную анкету школьной учительницы на сайте знакомств. Она выставила реальную фотографию педагога, подобрала «оскорбительный» никнейм и написала, что женщина ищет мужчин на одну ночь, пишет пресс-служба судов Свердловской области.

Информация распространялась на платформе, общее число пользователей которой превышает 16 миллионов человек. Анкету увидели другие учителя и ученики школы, родственники и знакомые педагога. Из-за этого у женщины начались проблемы со здоровьем.

Изначально пострадавшая обратилась к властям с просьбой возбудить уголовное дело по статье о клевете (ст. 128.1 УК). Полиция отказала женщина из-за возраста школьницы, на момент создания анкеты в марте 2025 года ей исполнилось лишь 13 лет. К уголовной ответственности по данной статье можно привлекать с 14 лет.

Педагог обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовала взыскать компенсацию с матери ученицы. Та согласилась с фактом создания и размещения анкеты и принесла свои извинения, но попросила учесть тяжелое материальное положение семьи при вынесении решения о назначении компенсации истцу.

Тагилстроевский районный суд признал сведения в размещенной подростком анкете недостоверными и порочащими честь учителя и постановил взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей с матери ребенка. Решение суда не вступило в законную силу, поскольку ответчик обжаловала его, отмечается в пресс-релизе.

