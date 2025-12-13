EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Учительница силой заставила школьницу смывать макияж

2 минуты чтения 14:51

Учительница насильно отвела семиклассницу в туалет, чтобы заставить ее смыть макияж. Инцидент произошел в городе Нытва Пермского края, видео распространилось в сети. В частности, его опубликовала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, этой ситуацией уже занялась прокуратура.

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
Криминал16 минут чтения

На видео педагог подталкивает школьницу к двери туалета, в то время как девочка пытается отстраниться. Запись обрывается на полуслове, поэтому диалог между ними разобрать сложно. По словам Мизулиной, инцидент произошел в школе № 3. 

В Управлении образования администрации Нытвенского округа региональному изданию «Пермь онлайн» сообщили, что по факту инцидента была проведена проверка. Там заявили, что мать ученицы ранее устно обращалась с жалобой на конфликт дочери с педагогом. Поэтому директор школы еще в середине ноября провела с учителем беседу о нормах педагогической этики и недопустимости оскорблений учащихся.

Кроме того, в управлении образования рекомендовали привлечь школьного психолога для работы с ученицей, проверить локальные нормативные акты, регулирующие поведение педагогов, а также обсудить произошедшее на педагогическом совете. 

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

«Классному руководителю даны рекомендации включить в план развития класса мероприятия по воспитанию вкуса и чувства стиля, а также уважения к школьной форме и соблюдения требований школы в части правил внутреннего распорядка», — рассказали изданию в Управлении образования.

В начале сентября в городе Иваново местные СМИ распространили аудиозапись, на которой учительница одной из школ оскорбляет восьмиклассника и угрожает ему изнасилованием. Руководство школы признало, что конфликт между преподавателем и учеником действительно был, но его удалось сгладить.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников