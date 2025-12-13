Учительница силой заставила школьницу смывать макияж

Учительница насильно отвела семиклассницу в туалет, чтобы заставить ее смыть макияж. Инцидент произошел в городе Нытва Пермского края, видео распространилось в сети. В частности, его опубликовала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, этой ситуацией уже занялась прокуратура.

На видео педагог подталкивает школьницу к двери туалета, в то время как девочка пытается отстраниться. Запись обрывается на полуслове, поэтому диалог между ними разобрать сложно. По словам Мизулиной, инцидент произошел в школе № 3.

В Управлении образования администрации Нытвенского округа региональному изданию «Пермь онлайн» сообщили, что по факту инцидента была проведена проверка. Там заявили, что мать ученицы ранее устно обращалась с жалобой на конфликт дочери с педагогом. Поэтому директор школы еще в середине ноября провела с учителем беседу о нормах педагогической этики и недопустимости оскорблений учащихся.

Кроме того, в управлении образования рекомендовали привлечь школьного психолога для работы с ученицей, проверить локальные нормативные акты, регулирующие поведение педагогов, а также обсудить произошедшее на педагогическом совете.

«Классному руководителю даны рекомендации включить в план развития класса мероприятия по воспитанию вкуса и чувства стиля, а также уважения к школьной форме и соблюдения требований школы в части правил внутреннего распорядка», — рассказали изданию в Управлении образования.

В начале сентября в городе Иваново местные СМИ распространили аудиозапись, на которой учительница одной из школ оскорбляет восьмиклассника и угрожает ему изнасилованием. Руководство школы признало, что конфликт между преподавателем и учеником действительно был, но его удалось сгладить.