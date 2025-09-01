СМИ: учительница угрожала восьмикласснику изнасилованием

В городе Иваново проходят проверки после публикации аудиозаписи, на которой учительница школы оскорбляет восьмиклассника и угрожает ему изнасилованием при других учениках. Запись опубликовали IvanovoNews.

По информации издания, инцидент произошел два года назад во время урока, но неизвестный прислал запись в редакцию только сейчас. На записи слышно, как педагог в присутствии всего класса запугивает школьника.

«Я попрошу твоего родного отца найти таких же здоровенных алкоголиков, как он. Они к тебе подойдут вчетвером и скажут: “Хочешь, мы тебя подкинем, а потом изнасилуем?!” Знаешь, как ты будешь улыбаться? Всеми дырками своего организма будешь улыбаться! И я с тобой это проделаю. Но не это. И не сегодня. Ты забудешь. Но когда у тебя потекут кровавые слезы из всех дыр, знай – это я устроила!», — слышно на записи.

Вместе с записью журналистам прислали также имя преподавательницы и номер образовательного учреждения, в которой произошел инцидент. Бывший директор школы № 37 Олег Зеленин в разговоре с изданием «Подъем» рассказал, что конфликт действительно был, но его удалось урегулировать. По его словам, педагог принесла публичные извинения ученику в присутствии родителей, и ребенок продолжил обучение в том же классе. Зеленин отметил, что сам считал поведение учительницы недопустимым, однако в школе не хватало кадров, и педагога оставили работать. Учительница же все объяснила провокацией со сторону мальчика и тем, что «ребенка три раз кинули, два раза поймали».

По информации IvanovoNews, после публикации записи проверку организовали департамент образования региона, МВД, Следственный комитет и прокуратура. Экс-директор уточнил, что его также вызывали на допрос. При этом свое недавнее увольнение он связал не с этим инцидентом, а с состоянием здоровья. И тем не менее мужчина признался, что хотел бы поскорее «забыть школу как страшный сон».

«В моей педагогической 26-летней практике ситуация, когда я просто хочу забыть какое-то место, где я находился, душу отдавал и все, это первый раз. Я хочу эти три года просто вычеркнуть: ни встреч с этими людьми, ни встреч с этой школой», — заявил он журналистам.

Ранее первого сентября стало известно о смерти 12-летней девочки во время линейки, приуроченной к началу учебного года. Школьница потеряла сознание во время мероприятия на открытом воздухе. Спасти ее не удалось.