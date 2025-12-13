EN
Общество

Росавиация пообещала интернет в самолетах

2 минуты чтения 13:48

В российских самолетах может появиться интернет. Росавиация обсуждает с производителями установку специальных терминалов для доступа в сеть на борту, сообщил ТАСС глава агентства Дмитрий Ядров.

По его словам, работа ведется в рамках проекта по запуску низкоорбитальной спутниковой группировки, который реализует аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Росавиация сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, поскольку оборудование должно соответствовать установленным требованиям. 

«В этой связи доработки могут затронуть конструкцию воздушного судна», — отметил Ядров.

Отвечая на вопрос о том, должен ли интернет на борту быть бесплатным, Ядров заявил, что этот вопрос требует отдельных экономических расчетов.

Минувшим летом заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил, что, по его оценкам, пассажиры российских самолетов смогут начать пользоваться интернетом в 2027–2028 годах. И пояснил, что запуск сервиса возможен примерно через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки. А оно, в свою очередь, запланировано на 2027 год.

Ранее в «Икс холдинге» (которому принадлежит «Бюро 1440») также заявляли, что «Бюро 1440» начало разработку Wi-Fi-терминалов для самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214. А в Объединенной авиастроительной корпорации тогда подтвердили, что находятся в контакте с разработчиком и рассматривают проект как направление, способное повысить комфорт пассажиров.

В начале октября глава Росавиации Дмитрий Ядров также озвучил вариант «пессимистичного» прогноза развития авиаотрасли на ближайшие годы. Согласно нему, до 2030-го российские перевозчики могут лишиться до трети своего авиапарка, поскольку в эти сроки закончится эксплуатационный период нескольких сотен самолетов и вертолетов.

