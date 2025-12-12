EN
СМИ: США захотели расколоть Евросоюз

2 минуты чтения 13:09

Администрация президента США Дональда Трампа разработала вторую, более широкую версию Стратегии национальной безопасности. В этом неопубликованном варианте речь идет, в частности, об инструментах лидерства на международной арене и способах повлиять на будущее Европы, утверждает Defence One.

По данным издания, полная версия стратегии подробно описывает, как бы Белый дом хотел «сделать Европу снова великой», одновременно призывая европейских членов НАТО отказаться от американской военной поддержки. В опубликованном документе, отмечает Defence One, есть призыв лишь к прекращению постоянного расширения НАТО.

В расширенной стратегии говорится, что Европа сталкивается с «уничтожением цивилизации» из-за своей иммиграционной политики и «цензуры свободы слова». В связи с этим администрация Трампа намерена сосредоточиться на отношениях с теми странами Евросоюза, в которых наблюдаются схожие с американскими политические процессы. Defence One пишет, что речь идет, вероятно, о странах с праворадикальными движениями.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

В список государств, с которыми США хотят «активнее сотрудничать… чтобы отдалить их от [Европейского союза]», вошли Австрия, Венгрия, Италия и Польша.

«Мы должны поддерживать партии, движения, а также интеллектуальных и культурных деятелей, стремящихся к суверенитету и сохранению/восстановлению традиционного европейского образа жизни… оставаясь при этом проамерикански настроенными», — говорится в документе.

По данным Defence One, в неопубликованном варианте стратегии также идет речь о создании Core 5 — международного объединения, состоящего из США, Китая, Индии, Японии и России. Об этом же писало издание Politico, отмечая, что это объединение должно стать альтернативой «Большой восьмерке».

