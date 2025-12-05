EN
США заявили о риске исчезновения европейской цивилизации

18:44

Власти США считают, что европейская цивилизация может исчезнуть в течение ближайших 20 лет, если страны Европы не преодолеют свои политические проблемы и не изменят миграционную и демографическую политику.

Такой вывод содержится в опубликованной Белым домом новой версии Стратегии национальной безопасности США. Ее авторы отмечают, что у Европы имеются также серьезные экономические проблемы, которые привели к сокращению доли стран континента в мировой экономике с 25% в 1990 году до нынешних 14% и невозможности нарастить военные расходы.

В появлении риска исчезновения европейской цивилизации виновата политика Евросоюза и других наднациональных объединений, считают в США. Они якобы подрывают политическую свободу и суверенитет, подавляют свободу слова и вводят цензуру.

В Вашингтоне не уверены, что Европа сохранит достаточный потенциал, чтобы в будущем иметь статус надежного союзника США. Также Белый дом отмечает «нехватку уверенности» у европейских стран, которая особенно заметна в отношениях с Россией.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

Европа, обладая преимуществом над Россией во всем кроме ядерного оружия, оказалась в зависимости от китайской и российской экономик — в итоге для разрешения кризиса, возникшего из-за войны Москвы против Украины, решать проблемы европейского континента приходится США.

При этом в Стратегии содержится пункт о том, что США считают Европу стратегически и культурно важной для себя частью мира — Вашингтон «не может позволить» себе безучастно наблюдать за происходящими на континенте процессами и хочет помочь европейцам «скорректировать текущую траекторию» их развития.

Также в документе упоминается, что в ближайшие десятилетия некоторые страны НАТО станут «преимущественно неевропейскими». Из-за этого они могут захотеть пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и альянсом, считают в Белом доме.

