США задумались о замене G8 объединением с Россией и Китаем 

В США обсуждают идею создания международного объединения под названием Core 5 («Ключевая пятерка»), в которое должны войти США, Китай, Индия, Япония и Россия. Предполагается, что оно должно стать альтернативой G8 («Большой восьмерке»), пишет американское издание Politico.

В публикации идея называется «весьма необычной», однако собеседники журнала пояснили, что она отражает нынешнее видение президента США Дональда Трампа. «Это соответствует тому, как президент Трамп воспринимает мир: не идеологически, а через симпатию к авторитарным лидерам и через склонность к сотрудничеству с другими великими державами, сохраняющими сферы влияния в своем регионе», — сказала изданию бывший член Совета национальной безопасности Белого дома Торри Тауссиг.

Она отметила, что отсутствие в «Ключевой пятерке» европейских стран или Евросоюза в целом «может заставить европейцев поверить, что нынешняя администрация США рассматривает Россию как ведущую державу, способную иметь собственную сферу влияния в Европе».

Ранее портал Defense One сообщал, что пункт о создании Core 5 был включен в неопубликованную, расширенную версию Стратегии национальной безопасности США. Там же говорилось, что первой задачей нового объединения могла стать нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. При этом Белый дом заверял, что «альтернативной, закрытой или секретной версии» 33-страничной американской стратегии нет.

Представляя новую Стратегию национальной безопасности США, американский министр обороны Пит Хегсет объявил о возврате к доктрине Монро 1823 года, в которой Соединенные Штаты объявили все Западное полушарие Земли своей сферой влияния.