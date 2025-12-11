EN
Общество

Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали

2 минуты чтения 00:32 12 декабря

Блогершу Ксению Каропову, которая пожаловалась на домогательства в московском метро, оштрафовали за то, что она якобы «загородила проход», сообщила девушка у себя в телеграм-канале. 

3 декабря Каропова сняла на видео, как неизвестный мужчина, проходя мимо, шлепнул ее по ягодицам. Она сразу обратилась в местное отделение полиции. Мужчину вскоре задержали, но он подал встречное заявление, где обвинил девушку в том, что она мешала ему пройти. 

Каропову вызвали к инспектору, попросив приехать пораньше и взять с собой подругу в качестве свидетеля. Ей дали ознакомиться с материалами дела, которые в основном были посвящены действиям блогерши. Вместо пострадавшей по делу о домогательствах, Каропова стала главной подозреваемой в деле о нарушении порядка. 

«На видео видно, что я стою на одном месте. А этот чувак выходит и целенаправленно выходит ко мне, и я отхожу, чтобы его пропустить. Я читаю и говорю: что это? Это же неправда. Мне говорят — на вас завели дело, сейчас поедете в суд», — рассказала Ксения телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

В итоге девушку, по ее словам, обвинили в том, что, находясь на платформе, она танцевала и этим мешала прохожим. Каропова настаивает, что сотрудники метрополитена никаких замечаний ей не делали. В суде она заявила, что не согласна с описанием дела, указав на многочисленные ошибки, а потом расплакалась и спросила: «Почему меня облапали, а виновата я?»

Каропова не признала вину, ее оштрафовали на 25 тысяч рублей, а подругу, свидетельницу, — на 20 тысяч рублей. По какой именно статье — неизвестно. Сотрудники полиции сказали блогерше, что дело мужчины, который до нее домогался, рассмотрят на следующей неделе, хотя сама она теперь не верит, что его привлекут к ответственности.

За последние дни участились жалобы жительниц Москвы на домогательства в метро. Женщины рассказали, что их преследовали неизвестные мужчины у станций метро «Пролетарская» и «Бауманская». Инцидент с Кароповой также произошел на станции метро «Бауманская».

Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух
