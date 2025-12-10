EN
Общество

Мужчина облапал записывающую ролик в московском метро блогершу

2 минуты чтения 15:28 | Обновлено: 15:47
Популярная российская блогерша Ксения Карпова, на соцсети которой подписаны 300 тысяч человек, рассказала, что стала жертвой сексуализированных домогательств в метро. По ее словам, незнакомый мужчина шлепнул ее по ягодицам, когда она записывала видео на станции метро «Бауманская».

Инцидент попал в кадр, и блогерша опубликовала видео произошедшего. В ролике видно, как Карпова стоит спиной к приходящему поезду в коротком платье и смотрит в камеру. В этот момент вышедший из поезда мужчина со словами «нихуя себе, какая ты» шлепает ее по ягодицам.

Девушка возмутилась и оттолкнула агрессора, на что тот в издевательской манере поинтересовался, что она может ему сделать. «В полицию пойдешь?» — спросил он.

В итоге Карпова так и сделала, написав заявление и приложив к нему видеодоказательства. По данным телеграмм-каналов Baza и «Осторожно, новости», позволившего себе распустить руки мужчину оперативно разыскали и планируют вызвать его на допрос в полицию.

В июне Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Башина по делу о насильственных действиях сексуализированного характера. Башина задержали по заявлению девушки, к которой он приставал на улице. Позже выяснилось, что арестованный — ученик скандального блогера и «тренера по пикапу» Алекса Лесли, который, хватая незнакомых женщин на улице, выполнял задание «наставника».

В августе суд в России по аналогичным обвинениям заочно арестовал и самого Алекса Лесли, чье настоящее имя Александр Кириллов. Тогда же стало известно, что заявление на скандального коуча, обещавшего своим последователям научить их «влюблять» в себя женщин за считанные минуты, подала жительница Варшавы.

Фото:Кадр из видео @ksun.tik / Instagram

