Пенсионер разослал сотни дикпиков в поисках новых знакомых

В Пензе пенсионер стал фигурантом уголовного дело после того, как разослал незнакомым пользователям неназванной социальной сети свои интимные фотографии. Рассылка была массовой. Об этом сообщает управление МВД по Пензенской области.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом Интернет и мемы 6 минут чтения

По данным полиции, сотрудники получили информацию о том, что один из пользователей популярной социальной сети распространяет материалы порнографического характера. В ходе проверки выяснилось, что к рассылке причастен житель Пензы 1961 года рождения.

Мужчина вскоре дал признательные показания. Он объяснил, что отправлял собственные фотографии порнографического содержания неизвестным лицам «в целях дальнейшего знакомства». Всего он разослал более 200 таких изображений.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. По данным силовиков, ему может грозить до шести лет лишения свободы. акое максимальное наказание предусматривает статья 242 УК «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Убила насильника и сбежала Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно Мир 8 минут чтения

Ранее в Госдуме предложили ввести административное наказание за рассылку дикпиков. Дело в том, что женщины стали чаще обращаться с жалобами на неожиданное получение интимных фото от незнакомцев, часто — в общественных местах, рассказали авторы инициативы, депутаты от партии «Новые люди».

При этом уголовное наказание пострадавшим кажется чрезмерным за такой проступок, а в то, что удастся добиться какого-либо иного, более мягкого, наказания, они не верят. Депутаты считают, что правовой пробел необходимо устранить.