Россиян предложили штрафовать за дикпики

В Госдуме предложили ввести административную ответственность за отправку интимных изображений без согласия получателя. С инициативой выступили парламентарии от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они направили обращение на имя министра юстиции Константина Чуйченко, сообщает ТАСС.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа Мир 5 минут чтения

Депутаты аргументировали свое предложение тем, что женщины все чаще обращаются к ним с жалобами на рассылку дикпиков от незнакомцев. Причем такие сообщения приходят не только в личные чаты в соцсетях, но и в общественных местах. Например, в метро, где изображения передаются через функции беспроводной передачи данных на смартфоны случайных пассажиров.

Заявительницы рассказывают, что подобные ситуации вызывают сильный стресс, однако дело редко доходит до обращения в полицию. Уголовное преследование кажется им чрезмерной мерой, а перспектива наказать отправителя — сомнительной.

Депутаты отмечают, что сейчас подобные случаи лишь изредка квалифицируются судами как распространение порнографии (ст. 242 УК). При этом единичная отправка фотографии в личной переписке не всегда тянет на уголовное дело. В итоге возникает правовой пробел, когда жертвы цифровых домогательств оказываются без эффективных способов защиты.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку» Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так Общество 6 минут чтения

В обращении предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за отправку интимных изображений без согласия адресата. Конкретно для тех случаев, когда действие не подпадает под уголовную статью.

Такая мера, считают авторы инициативы, позволит защитить право человека на личную неприкосновенность в цифровой среде и снизить уровень агрессии в интернете. А правоохранительные органы при этом получат простой и понятный механизм для пресечения подобных инцидентов.