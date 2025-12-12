EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ сообщили о падении нефтегазовых доходов России до минимума за пять лет

2 минуты чтения 16:36 | Обновлено: 17:49

Доходы России от экспорта нефти и газа в декабре 2025 года будут вдвое меньше, чем в декабре 2024 года. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

Так, по прогнозу агентства, нефтегазовые доходы России по итогам декабря составят  410 миллиардов рублей. В публикации отмечается, что это минимальный показатель за календарный месяц с августа 2020 года, когда Россия заработала на экспорте нефти и газа 405 миллиардов рублей. 

При этом по итогам года доходы от экспорта нефти и газа составят 8,44 триллиона рублей, что на четверть меньше, чем за 2024 год, и не соответствует прогнозам Минфина, который называл сумму в 8,65 триллиона рублей.

Основными причинами снижения нефтегазовых доходов России Reuters называет падение цен на российскую нефть и укрепление рубля.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

Накануне Минэкономразвития опубликовало отчет, в котором говорилось, что средняя цена за баррель российской нефти марки Urals, на которую приходится основной объем нефтяного экспорта России, упала в ноябре до 44,87 доллара. Это минимум с 2020 года.

После введения американских санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — баррель Urals подешевел почти на девять долларов или на 18% по сравнению с октябрем. 

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

При этом, если сравнивать с ценами в начале 2025 года, цена основной марки российской нефти рухнула на 33% или на 23 доллара за баррель. 

При этом военные расходы России продолжают расти рекордными темпами. Согласно расчетам, основанным на официальных данных Минфина России, к сентябрю 2025 года они составили почти два миллиарда рублей в час. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников