СМИ сообщили о падении нефтегазовых доходов России до минимума за пять лет

Доходы России от экспорта нефти и газа в декабре 2025 года будут вдвое меньше, чем в декабре 2024 года. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

Так, по прогнозу агентства, нефтегазовые доходы России по итогам декабря составят 410 миллиардов рублей. В публикации отмечается, что это минимальный показатель за календарный месяц с августа 2020 года, когда Россия заработала на экспорте нефти и газа 405 миллиардов рублей.

При этом по итогам года доходы от экспорта нефти и газа составят 8,44 триллиона рублей, что на четверть меньше, чем за 2024 год, и не соответствует прогнозам Минфина, который называл сумму в 8,65 триллиона рублей.

Основными причинами снижения нефтегазовых доходов России Reuters называет падение цен на российскую нефть и укрепление рубля.

Накануне Минэкономразвития опубликовало отчет, в котором говорилось, что средняя цена за баррель российской нефти марки Urals, на которую приходится основной объем нефтяного экспорта России, упала в ноябре до 44,87 доллара. Это минимум с 2020 года.

После введения американских санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — баррель Urals подешевел почти на девять долларов или на 18% по сравнению с октябрем.

При этом, если сравнивать с ценами в начале 2025 года, цена основной марки российской нефти рухнула на 33% или на 23 доллара за баррель.

При этом военные расходы России продолжают расти рекордными темпами. Согласно расчетам, основанным на официальных данных Минфина России, к сентябрю 2025 года они составили почти два миллиарда рублей в час.