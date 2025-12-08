Российская нефть подешевела до минимума с 2020 года

Средняя цена за баррель российской нефти марки Urals, на которую приходится основной объем нефтяного экспорта России, упала в ноябре до 44,87 доллара. Об этом говорится в свежем отчете Минэкономразвития.

После введения американских санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — баррель Urals подешевел почти на девять долларов или на 18% по сравнению с октябрем. При этом, если сравнивать с ценами в начале 2025 года, цена основной марки российской нефти рухнула на 33% или на 23 доллара за баррель. По данным министерства, нынешние цены — минимальные с ноября 2020 года.

При этом цена нефти в рублях упала в ноябре до 3256 рублей за баррель — минимума с марта 2023 года. Это на 35% ниже, чем правительство заложило в пересмотренный бюджет текущего года, и на 40% меньше, чем заложено в бюджет на будущий год.

Обвал цен на нефть грозит российскому бюджету «большим недобором» нефтегазовых доходов, заявил изданию The Moscow Times экономист Егор Сусин. Он отметил, что только за 11 месяцев 2025 года поступления сырьевых налогов в казну упали на 21% по сравнению с прошлым годом, а в ноябре спад достиг 34% в годовом выражении.

При этом, как утверждает эксперт, сокращение нефтегазовых доходов российского государства «должно ускориться в январе, учитывая динамику цен на нефть и дисконты».

В свою очередь, стратег «ВТБ Инвестиций» Алексей Михеев предупредил, что провал экспортной выручки отразится в начале будущего года на валютном рынке. Так, по его словам, курс российской валюты упадет до 85-90 рублей за доллар.