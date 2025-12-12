Российский оппозиционер Кара-Мурза вышел из Антивоенного комитета

Бывший политический заключенный Владимир Кара-Мурза обвинил шахматиста и политика Гарри Каспарова в хамстве и «подлых личных оскорблениях». Эти претензии стали причиной для выхода из Антивоенного комитета, заявил Кара-Мурза.

«Не нахожу возможным оставаться в одной организации с Гарри Каспаровым, считающим хамство и подлые личные оскорбления допустимым методом политической борьбы», — добавил Кара-Мурза.

Политик состоял в Антивоенном комитете России с момента его основания 27 февраля 2022 года. Отдельно Кара-Мурза вспомнил о Берлинской декларации. В частности, он упомянул один пункт, в котором говорилось, что «подписавшиеся воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях». Он заявил, что даже авторы декларации не выполняют ее правил, под которыми подписались.

Конфликт между Кара-Мурзой и Каспаровым произошел перед встречей с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова рассказала, что Каспаров начал обвинять Кара-Мурзу в том, что он недостаточно отсидел.

«Мерзавец! Кто тебя из тюрьмы вытащил?! Я тебя вытащил! Ты не подписываешь Берлинскую декларацию, потому что не можешь сказать, что Крым — это Украина!» — кричал, по словам Гармажаповой, Каспаров, обращаясь к Кара-Мурзе.

Антивоенный комитет выступает против войны в Украине и за продвижение демократических ценностей в России. В его состав входят многие российские политики, ученые, предприниматели и общественные деятели. Комитет стал платформой для диалога российской оппозиции с Евросоюзом на базе ПАСЕ.

17 апреля 2023 года Московский городской суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, посчитав его виновным в госизмене, распространении «фейков» о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией. Политик провел в российской тюрьме два года и четыре месяца, после чего был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией, США и Германией.

Гарри Каспаров публично осудил полномасштабное вторжение России на территорию Украины, сказав, что эта война может привести к краху политической системы Владимира Путина. Он также вступил в Антивоенный комитет в первый день его основания.

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе 27 ноября Каспаров раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа. По его словам, эта инициатива больше напоминает сделку по продаже Украины и в конечном счете позволит Путину реализовать мечту о «возрождении империи».