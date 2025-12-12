EN
Криминал

Ребенок две недели наблюдал за медленной смертью брата в приемной семье

2 минуты чтения 11:21 | Обновлено: 12:26
Ребенок две недели наблюдал за медленной смертью брата в приемной семье

Пару из Канады, 45-летнюю Бекки Хэмбер и 43-летнюю Брэнди Куни, обвинили в том, что они запирали двух приемных мальчиков в спальне в подвале на 18 часов в день, заставляли их носить гидрокостюмы и не кормили. В результате 12-летний мальчик умер, сообщает People со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, на момент смерти ребенок весил около 22 килограммов. Его младший брат рассказал в суде, что он наблюдал за медленной смертью подростка от тяжелого истощения в течение двух недель. Один из адвокатов описал ребенка как «пережившего Холокост».

Давая показания, Куни назвала себя и свою супругу Хэмбер любящими, но разочаровавшимися родителями. По ее словам, пара «изо всех сил» пыталась справиться с мальчиками, у которых якобы были проблемы в развитии.

При этом прокуроры выяснили, что мальчиков запирали в спальне, которая находилась в подвале, с шести вечера до 12 часов следующего дня. Детям разрешалось выйти в туалет только один раз за ночь. Для этого им требовалась помощь хотя бы одного из родителей, поскольку те заставляли братьев носить гидрокостюмы, закрепленные пластиковыми стяжками, чтобы их нельзя было снять самостоятельно. Родители объяснили это тем, что мальчики якобы могут причинить вред себе и другим.

Когда детей запирали в спальне, их заставляли выполнять физические упражнения, в том числе берпи (комплекс упражнений, состоящий из планки, приседаний, отжиманий и прыжков), или ходить кругами по комнате. Куни и Хэмбер следили за ними с помощью видеокамер. 

«Пожелай им удачи в освоении берпи в душе, когда они будут жаловаться, что у них никогда нет еды», — говорилось в одном из сообщений из переписки женщин. По словам младшего мальчика, Куни и Хэмбер присылали друг другу фотографии изысканных блюд, в то время как дети питались пюреобразной пищей.

По данным People, Куни утверждала, что мальчики «часто били, пинали и бросали разные предметы» в нее и ее супругу. Однажды, по ее словам, один из братьев толкнул Хэмбер так, что она сломала руку. При этом сторона обвинения заявила, что нет никаких медицинских записей об этом инциденте.

Фото:Бекки Хэмбер и Брэнди Куни / Facebook

