Криминал

Троим детям приходилось взламывать дома замки ради доступа к еде

2 минуты чтения 12:44

Супружескую пару из штата Миссури, Эмберли Бриттон и Марка Майерса, обвинили в физическом насилии над тремя детьми, создании для них «опасных условий жизни» и лишении доступа к пище. Об этом сообщает People со ссылкой на местную полицию и прокуратуру.

Издание изучило связанные с расследованием документы, в которых сказано, что летом этого года один из детей пришел в школу с рваной раной. Ребенку потребовалась медицинская помощь, при этом его родители за ней не обратились и не явились в школу, чтобы дать объяснения.

О случившемся сообщили правоохранителям, которые приехали с проверкой в дом семьи. Там полиция обнаружила «опасные и антисанитарные условия проживания, включая крайний беспорядок по всему дому, сильный запах мочи, отсутствие постельного белья на матрасах, а также большое количество грязной посуды и мусора, покрывающего поверхности».

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Отмечается, что в доме Бриттон и Майерса на шкафах и холодильнике висели замки, что не позволяло детям получить доступ к пище. Сами обвиняемые объяснили это «контролем».

Кроме того, в спальне и в сарае полицейские нашли большое количество некого вещества, предположительно, амфетамина, и курительные принадлежности. Правоохранители дали возможность паре исправить условия жизни, но Бриттон и Майерс этого не сделали, говорится в изученных People документах.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

Судмедэкспертиза также установила, что детей запирали в их спальнях, иногда на всю ночь, и им приходилось взламывать замки на шкафах, чтобы поесть.13-летняя девочка рассказала полицейским, что она испытывала боль и рвоту из-за сильного голода, а родители ее за это наказывали. По словам детей, они должны были самостоятельно просыпаться и собираться в школу, поскольку родители могли проспать.

Кроме того, дети рассказали, что родители их били ремнями, палками и другими предметами, а также таскали за шею. Из-за этого у них оставались синяки, которые им приходилось скрывать, потому что родители требовали молчать о том, что происходит дома.

В полиции рассказали, что Майерса ранее судили за изнасилование несовершеннолетней, а Бриттон недавно получила наследство, однако нет никаких свидетельств того, что она тратила деньги на детей.

