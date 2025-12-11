Зумеры сформировали новые тревел-тренды

Представители поколения Z сформировали новый глобальный туристический тренд. Вместо длинных обстоятельных отпусков они выбирают интенсивные выезды за границу буквально на один-два дня. Таковы данные сервиса Airbnb, который проанализировал данные за уходящий год и дал прогноз на 2026-й.

Согласно этому прогнозу, популярность «быстрых путешествий» среди молодых людей в следующем году продолжит стремительно расти. Значимую роль в этом процессе играют социальные сети, в частности — TikTok. Именно там активно распространяются ролики о мини-путешествиях, когда молодые люди садятся в самолет ради концерта, выставки или уличного фестиваля, а возвращаются уже на следующий день.

Airbnb отмечает, что такие поездки в первую очередь связаны с поиском ярких впечатлений: музыки, ночной жизни, уличной еды и насыщенной культурной среды. Среди главных направлений, которые представители поколения Z бронируют чаще всего, сервис называет Буэнос-Айрес, корейский Пусан, Ко Самуи в Таиланде, Марракеш, Мехико, токийский район Накано, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Стокгольм. Особенно быстрыми темпами растет интерес к Бразилии, сейчас в тренде сразу два города — Жуан-Песоа и Масейо.

Заметный рост, по данным исследователей, демонстрируют и путешествия ради конкретного события, будь то олимпиада, чемпионат мира по футболу, карнавал или крупный фестиваль. Airbnb отмечает, что 65% самых популярных дат бронирований совпадают со знаковыми мероприятиями. Кроме того, среди актуальных трендов соло-поездки и отдых на природе.

Гастротуризм также укрепляет позиции. По данным аналитиков сервиса, сегодня очень востребованы кулинарные мастер-классы, от приготовления круассанов в Париже до моти в Токио. А еще растет интерес к винным регионам в разных странах, включая индийский Бангалор, Мельбурн в Австралии, Траверс-Сити в США и французский Вар.

Ранее СМИ писали о том, что зумеры возродили индустрию морских круизов. Это произошло, в том числе, из-за растущего интереса молодых людей именно к коротким и максимально предсказуемым по расходам путешествиям.