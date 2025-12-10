EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые сферы в России

2 минуты чтения 14:36

Самую высокую медианную зарплату в России получают топ-менеджеры. Их заработок составляет 148 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Под медианной зарплатой понимают сумму, которую получает среднестатистический работник в той или иной сфере. Так, одна половина сотрудников получает зарплату ниже этого значения, а другая — выше.

На втором месте оказались сфера стратегии, инвестиций и консалтинга с медианной зарплатой в 129,4 тысячи рублей в месяц, а на третьем — транспорт, логистика и перевозки с медианной зарплатой в 120,7 тысячи рублей. При этом медианная зарплата в целом по России находится на уровне 83,7 тысячи.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

В hh.ru также предоставили статистику по регионам с самыми высокими медианными зарплатами. Лидером оказалась Магаданская область. В топ-5 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, республика Саха и Амурская область.

Ранее аналитики подсчитали количество российских регионов со средней зарплатой более 100 тысяч рублей. В начале ноября их количество достигло 12, а лидером по среднему заработку оказалась Чукотка. Там средняя зарплата составила 193 тысячи рублей. На втором и третьем месте расположились Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Кроме того, сервис «Авито Работа», подводя итоги первой половины этого года, выяснил, что самыми высокооплачиваемыми офисными работниками оказались аналитики. Их зарплаты выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли среднего уровня в 120 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли инженеры и архитекторы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд