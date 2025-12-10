Названы самые высокооплачиваемые сферы в России

Самую высокую медианную зарплату в России получают топ-менеджеры. Их заработок составляет 148 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Под медианной зарплатой понимают сумму, которую получает среднестатистический работник в той или иной сфере. Так, одна половина сотрудников получает зарплату ниже этого значения, а другая — выше.

На втором месте оказались сфера стратегии, инвестиций и консалтинга с медианной зарплатой в 129,4 тысячи рублей в месяц, а на третьем — транспорт, логистика и перевозки с медианной зарплатой в 120,7 тысячи рублей. При этом медианная зарплата в целом по России находится на уровне 83,7 тысячи.

В hh.ru также предоставили статистику по регионам с самыми высокими медианными зарплатами. Лидером оказалась Магаданская область. В топ-5 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, республика Саха и Амурская область.

Ранее аналитики подсчитали количество российских регионов со средней зарплатой более 100 тысяч рублей. В начале ноября их количество достигло 12, а лидером по среднему заработку оказалась Чукотка. Там средняя зарплата составила 193 тысячи рублей. На втором и третьем месте расположились Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Кроме того, сервис «Авито Работа», подводя итоги первой половины этого года, выяснил, что самыми высокооплачиваемыми офисными работниками оказались аналитики. Их зарплаты выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли среднего уровня в 120 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли инженеры и архитекторы.