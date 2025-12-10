EN
Экономика

Глава Сбера оценил перспективы российской экономики на 2026 год

2 минуты чтения 13:54

Российская экономика в 2026 году может вырасти примерно на 1%. Такой прогноз озвучил глава Сбера Герман Греф, пишет РБК. По его словам, в уходящем году динамику сдерживали жесткая денежно-кредитная политика, регулирование и внешние факторы, включая колебания цен на экспортные товары.

Греф заявил, что ключевой задачей на ближайший период станет выход из цикла охлаждения экономики и создание условий для запуска новых инвестиционных проектов. По оценке аналитиков Сбера, инфляционное давление в 2026 году будет постепенно ослабевать и приблизится к целевому уровню Центробанка в 4%. В таких условиях можно ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Так, по оценке Грефа, к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12%.

Банк также прогнозирует нормализацию кредитной активности. Ожидается, что объем кредитования будет расти в диапазоне 9–11% в год, и примерно такими же темпами увеличатся и рынки привлечения средств. В Сбере ожидают также более быстрого роста розничного кредитования.

«В части наших финансовых показателей мы сохраняем ключевые цели на 2026 год: поддержание рентабельности капитала на уровне 22%, достаточности капитала на целевом уровне 13,3%. В 2026 году мы планируем выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2025 год», — добавил Греф.

Ранее в сентябре он заявлял о вступлении российской экономики в фазу «технической стагнации». Тогда Сбер ожидал, что ключевая ставка снизится до 14% к концу 2025 года, хотя Греф называл необходимым уровень в 12% и ниже. Владимир Путин с этой оценкой не согласился, отметив, что высокая ставка остается необходимой для борьбы с инфляцией.

В октябре Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых. Следующее профильное заседание назначено на 19 декабря.

