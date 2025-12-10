EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Экс-глава Минфина предупредил о «чеховском ружье» для экономики

2 минуты чтения 10:01

Бывший министр финансов и экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что российская экономика в 2026 году может столкнуться с серьезными рисками из-за возможного обвала фондового рынка США. Об этом он написал в авторской колонке для РБК.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

По словам Задорнова, есть все признаки «перегрева» американского фондового рынка. Так, с начала года он вырос примерно на 20%, а около 45% капитализации индекса S&P 500 приходится на семь–восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в ИИ. Экономист считает, что такая концентрация делает рынок уязвимым, а значительная коррекция вероятна уже во второй половине 2026 года или в 2027-м. Он сравнил возможный обвал с кризисом доткомов начала 2000-х.

Задорнов считает, что падение американского рынка может привести к замедлению мировой экономики. Непосредственно для России это будет означать снижение цен на нефть, газ, металлы и химическую продукцию, что напрямую ударит по экономическому росту и доходам бюджета.

«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не “черный лебедь”, он просматривается. Скорее это “чеховское ружье”, которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — пишет экономист.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

По мнению Михаила Задорнова, ключевым фактором для формирования российского бюджета на 2026 год будет развитие ситуации вокруг войны в Украине и перспектива ее мирного урегулирования. Однако, независимо от геополитического сценария, риск глобальной экономической турбулентности остается самостоятельным вызовом.

Ранее специалисты Института экономики переходного периода при Банке Финляндии (BOFIT) оценили потенциальные шоки для российской экономики. В частности, они указали на угрозу России, исходящую от главного торгового партнера страны — Китая.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд