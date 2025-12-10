Экс-глава Минфина предупредил о «чеховском ружье» для экономики

Бывший министр финансов и экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что российская экономика в 2026 году может столкнуться с серьезными рисками из-за возможного обвала фондового рынка США. Об этом он написал в авторской колонке для РБК.

Отомстил за смерть семьи Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его Криминал 16 минут чтения

По словам Задорнова, есть все признаки «перегрева» американского фондового рынка. Так, с начала года он вырос примерно на 20%, а около 45% капитализации индекса S&P 500 приходится на семь–восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в ИИ. Экономист считает, что такая концентрация делает рынок уязвимым, а значительная коррекция вероятна уже во второй половине 2026 года или в 2027-м. Он сравнил возможный обвал с кризисом доткомов начала 2000-х.

Задорнов считает, что падение американского рынка может привести к замедлению мировой экономики. Непосредственно для России это будет означать снижение цен на нефть, газ, металлы и химическую продукцию, что напрямую ударит по экономическому росту и доходам бюджета.

«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не “черный лебедь”, он просматривается. Скорее это “чеховское ружье”, которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — пишет экономист.

Прораб, победивший «Газпром» Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС Экономика 29 минут чтения

По мнению Михаила Задорнова, ключевым фактором для формирования российского бюджета на 2026 год будет развитие ситуации вокруг войны в Украине и перспектива ее мирного урегулирования. Однако, независимо от геополитического сценария, риск глобальной экономической турбулентности остается самостоятельным вызовом.

Ранее специалисты Института экономики переходного периода при Банке Финляндии (BOFIT) оценили потенциальные шоки для российской экономики. В частности, они указали на угрозу России, исходящую от главного торгового партнера страны — Китая.