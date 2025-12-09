«Суверенная экономика» России оказалась под угрозой из-за Китая

Планы российских властей построить суверенную экономику все больше осложняются растущей зависимостью страны от Китая. К такому выводу пришли специалисты Института экономики переходного периода при Банке Финляндии (BOFIT). Экономисты предупреждают, что любые шоки в китайской экономике неизбежно ударят по российской.

Китай остается главным торговым партнером России, на него сегодня приходится около 30% товарного экспорта и половина импорта. Однако, несмотря на внешнюю стабильность, существует вероятность замедления роста китайской экономики, говорится в аналитической записке BOFIT. Потребительский спрос там уже переживает спад, домохозяйства предпочитают копить сбережения на фоне падения доходов.

Аналитики приводят и конкретные цифры. Так, если совокупный спрос в Китае снизится всего на 1%, российский ВВП упадет на 0,1%. Больше всего пострадают водный транспорт, деревообработка и добывающие отрасли. Это связано с тем, что Китай является ключевым рынком для морских поставок российской нефти и древесины, а поиск альтернативных покупателей затрудняют санкции.

Экономисты также подсчитали, что если Китай и Индия сократят спрос на российскую нефть и нефтепродукты на треть, ВВП России в краткосрочной перспективе сократится на 1,6%.

Помимо китайского фактора, эксперты указали и на другие «потенциальные шоки» для российской экономики. В частности, они полагают, что к сокращению ВВП на 0,8% приведет падение объемов переработки нефти в России на 10% — например, из-за продолжающихся ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

BOFIT также сравнил влияние военных и гражданских государственных расходов на экономику России. Выяснилось, что увеличение спроса на 10% в невоенных отраслях дает немного больший краткосрочный эффект, чем в военных. В долгосрочной перспективе инвестиции в образование, инфраструктуру и здравоохранение обеспечивают значительно более высокий вклад в экономический рост. Тем не менее, отмечают авторы, приоритет военных расходов остается политическим выбором российской власти, а не экономической необходимостью.

К построению суверенной экономики ранее призвал Владимир Путин. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он заявил, что России необходим переход к «экономике предложения» — такой модели, которая не только учитывает спрос, но и сама его формирует. По словам Путина, такая система предполагает масштабное наращивание производительных сил, развитие инфраструктуры и создание новых индустриальных отраслей.