В Европе заявили об угрозе всему континенту из-за «дешевого перемирия»

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью Sky News, что «дешевое перемирие» между Украиной и Россией, при котором Киев откажется от части украинских территорий, окажется «дорогостоящим миром» для всей Европы.

По словам Эйде, это может стать угрозой безопасности для будущих поколений, поскольку «на кону» стоит будущее всего континента. Министр отметил, что европейские союзники Украины и США должны стремиться к достижению общей позиции в попытках заключить мирное соглашение.

«Я очень надеюсь, что в Украине будет мир, и никто не хочет этого больше, чем сами украинцы. Но я обеспокоен тем, что мы можем довести это до того, что можно назвать “дешевым прекращением огня”, которое приведет к очень дорогому миру», — сказал Эйде.

Он пояснил, что после любого конфликта наступает послевоенная эпоха, и как именно она будет протекать, зависит от условий мирной сделки. «Если мы позволим… новому железному занавесу опуститься на Европу, когда мы достигнем мира в Украине, это создаст проблемы для всей Европы. Поэтому наше будущее здесь поставлено на карту», — добавил глава норвежского МИД.

По его словам, мирное соглашение повлияет как на украинцев, так и на жителей Великобритании и всего европейского континента. Эйде добавил, что Россия «прекрасно знает, как использовать неопределенность» в соглашении, которая может причинить вред Европе в будущем.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, для урегулирования разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, если не произойдут существенные изменения на поле боя.

«Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, трудно представить, как, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, мы можем добиться быстрых результатов», — заявил неназванный европейский чиновник.

Накануне Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского принять окончательное решение по мирной сделке в течение нескольких дней. Эта сделка, по данным газеты, подразумевает передачу России Донбасса.

CNN, в свою очередь, пишет, что европейские чиновники опасаются, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах. По их мнению, из-за этого он может отказаться от усилий по урегулированию, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют заключению соглашения. По словам неназванного американского чиновника, «бесконечная война» в Украине становится для Трампа «все большей политической обузой».