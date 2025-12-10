«АвтоВАЗ» пожаловался на дешевые китайские машины

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов дал интервью «Ведомостям», в котором пожаловался на «переходящий все мыслимые границы» демпинг со стороны китайских автопроизводителей.

Демпинг — это продажа товаров на иностранном рынке по заниженным ценам ради вытеснения конкурентов. По словам Соколова, скидки на китайские машины в этом году в России доходили до миллиона рублей.

«Даже в условиях агрессивного ценового давления автомобили Lada остаются дешевле импортных машин из Китая», — заявил Соколов, отметив, что государство оказывает «АвтоВАЗу» меньшую поддержку по сравнению с китайскими производителями.

По словам Соколова, субсидирование ставок по автокредитам ориентировано на население, а не на работу автоконцерна. Кроме того, сейчас компания вынуждена функционировать в более жестких кредитных условиях, нежели китайские конкуренты. Так, ключевая ставка в Китае находится на уровне 3%, тогда как в России — 16,5%.

Соколов считает, что работу «АвтоВАЗа» усложняют и введенные против России санкции, в то время как на китайский автопром ограничения не наложены. Помимо этого, российские производители столкнулись с дефицитом запчастей после того, как из страны ушли крупные автоконцерны.

Президент «АвтоВАЗа» добавил, что возвращение на российский рынок французского автоконцерна Renault и японского автопроизводителя Nissan, которые ушли из России после начала войны в Украине, считает маловероятным.

Этой осенью стало известно, что в «АвтоВАЗе» начались массовые увольнения сотрудников после того, как компания перешла на четырехдневную рабочую неделю и урезала зарплаты. При этом в самом автоконцерне это назвали «обычной текучкой». Позже в «АвтоВАЗе» заявили, что в 2026 году компания намерена вернуться к пятидневной рабочей неделе и полноценным зарплатам, объяснив это «высоким производственным планом».