Генпрокурор рассказал о необычных взятках для российских чиновников

Взятки в России дают не только деньгами, но и массажными креслами, туристическими путевками, ортопедическими матрасами. Предметом подкупа выступал даже винный холодильный шкаф, рассказал ТАСС генеральный прокурор Александр Гуцан.

Он подчеркнул, что ничего удивительного в этом перечне нет, ведь взяткой может служить все, что «пользуется спросом», а не только деньги, машины или ювелирные украшения. При этом Гуцан добавил, что средний размер взятки российским чиновникам достигает миллиона рублей.

«Бывали случаи, когда в качестве взяток оказывались различные услуги, предоставлялись скидки, проводились ремонтные работы и строительство различных объектов недвижимости», — пояснил он.

Наибольший интерес, по словам генпрокурора, у коррупционеров вызывают сферы, связанные с военными расходами и инфраструктурным обустройством аннексированных регионов Украины.

В этому году в России зарегистрировано более 36 тысяч дел по взяточничеству, коммерческому подкупу и злоупотреблению служебными полномочиями. Гуцан добавил, что к уголовной ответственности привлекли порядка 17 тысяч человек. Кроме того, в 2025 году по предложению прокуратуры с государственной службы уволили свыше 700 человек.

Ранее с поста заместителя прокурора Белгородской области был уволен Дмитрий Смирнов. Он проработал на этой должности всего несколько недель. Смирнова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы оставил его в СИЗО до марта 2026 года.