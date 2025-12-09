EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Спецслужбы получат полный доступ к данным о переводах россиян

2 минуты чтения 17:24 | Обновлено: 18:45
Спецслужбы получат полный доступ к данным о переводах россиян

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий полномочия службы финансовой разведки. Теперь Росфинмониторинг сможет получать данные о денежных переводах россиян, совершенных по картам «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код. Документ опубликован на сайте парламента и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они предусматривают, что Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир» и СБП, станет новым субъектом антиотмывочного регулирования и будет обязана передавать Росфинмониторингу сведения об операциях пользователей. Передача данных будет происходить в том числе через личный кабинет службы финансового мониторинга. При этом НСПК запрещено раскрывать сам факт предоставления информации

Порядок, объем и сроки обмена сведениями определят специальным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, которое также должно быть согласовано с Центробанком. Как отмечают авторы инициативы, мера призвана устранить пробелы в данных, которые служба получает о переводах, совершаемых через эти системы, и позволит снизить нагрузку на банки. Сейчас Росфинмониторинг направляет запросы в финансово-кредитные организации напрямую.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
Интернет и мемы6 минут чтения

Как отмечает РБК, представители ведомства еще в 2024 году указывали, что НСПК фактически администрирует все, что касается операций по картам «Мир» и СБП, но при этом не входит в национальную систему противодействия отмыванию доходов. Банки, в свою очередь, поддерживали идею изменить механизм обмена данными, поскольку действующая схема требует значительных ресурсов для обработки многочисленных запросов.

Принятый закон делает НСПК полноценным участником антиотмывочного контура и дает Росфинмониторингу возможность получать детальную информацию о движении средств граждан и компаний напрямую от оператора платежной инфраструктуры.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Vitaly Gariev / Unsplash

Посмотрите другие материалы

23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд