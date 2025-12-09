Спецслужбы получат полный доступ к данным о переводах россиян

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий полномочия службы финансовой разведки. Теперь Росфинмониторинг сможет получать данные о денежных переводах россиян, совершенных по картам «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код. Документ опубликован на сайте парламента и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они предусматривают, что Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир» и СБП, станет новым субъектом антиотмывочного регулирования и будет обязана передавать Росфинмониторингу сведения об операциях пользователей. Передача данных будет происходить в том числе через личный кабинет службы финансового мониторинга. При этом НСПК запрещено раскрывать сам факт предоставления информации

Порядок, объем и сроки обмена сведениями определят специальным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, которое также должно быть согласовано с Центробанком. Как отмечают авторы инициативы, мера призвана устранить пробелы в данных, которые служба получает о переводах, совершаемых через эти системы, и позволит снизить нагрузку на банки. Сейчас Росфинмониторинг направляет запросы в финансово-кредитные организации напрямую.

Как отмечает РБК, представители ведомства еще в 2024 году указывали, что НСПК фактически администрирует все, что касается операций по картам «Мир» и СБП, но при этом не входит в национальную систему противодействия отмыванию доходов. Банки, в свою очередь, поддерживали идею изменить механизм обмена данными, поскольку действующая схема требует значительных ресурсов для обработки многочисленных запросов.

Принятый закон делает НСПК полноценным участником антиотмывочного контура и дает Росфинмониторингу возможность получать детальную информацию о движении средств граждан и компаний напрямую от оператора платежной инфраструктуры.