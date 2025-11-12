Санкции Трампа против России назвали чрезвычайно эффективными

Новые санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», вероятно, были введены с запозданием, но они уже оказывают значительный эффект и «душат» российские нефтяные компании, пишет журнал Foreign Policy.

«Санкции против “Роснефти” и “Лукойла” — это, безусловно, самые жесткие меры, предпринятые против российской нефти. Мы знаем это, потому что видели, как быстро отреагировал рынок», — считает сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Он также заявил, что практически мгновенный эффект от введенных санкций доказывает, что такие меры оказываются эффективнее пошлин. Фишман считает, что санкции США нанесли урон российскому ВПК у его «истоков».

«Лукойл» не смог быстро продать свои активы после реакции США на кандидатуру их потенциального будущего владельца, столкнулся с риском национализации НПЗ компании в Болгарии и был вынужден объявить о форс-мажоре на одном из месторождений в Ираке.

Крупнейшие покупатели российской нефти в Азии начинают отказываться от поставок, ранее они игнорировали западные санкции. Китайские государственные и независимые НПЗ прекратили закупки нефти, под угрозой и торговля через существующие между двумя странами трубопроводы.

Индия, на которую ранее не влияли угрозы администрации Трампа о введении «вторичных пошлин», серьезнее отнеслась к новый санкциям. По данным журналистов, две трети направляющихся из России в Индию партий нефти не имеют конечного места назначения, в ее поставках заинтересован, вероятно, только завод «Роснефти».

Автор материала отмечает, что такие ограничения, вероятно, запоздали на несколько лет, но и сейчас они окажут эффект на всю российскую экономику, которая столкнулась с самым низким с момента начала полномасштабного вторжения уровнем дохода от экспорта ископаемого топлива.