Экономика

Санкции Трампа против России назвали чрезвычайно эффективными

20:06

Новые санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», вероятно, были введены с запозданием, но они уже оказывают значительный эффект и «душат» российские нефтяные компании, пишет журнал Foreign Policy. 

«Санкции против “Роснефти” и “Лукойла” — это, безусловно, самые жесткие меры, предпринятые против российской нефти. Мы знаем это, потому что видели, как быстро отреагировал рынок», — считает сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Он также заявил, что практически мгновенный эффект от введенных санкций доказывает, что такие меры оказываются эффективнее пошлин. Фишман считает, что санкции США нанесли урон российскому ВПК у его «истоков». 

«Лукойл» не смог быстро продать свои активы после реакции США на кандидатуру их потенциального будущего владельца, столкнулся с риском национализации НПЗ компании в Болгарии и был вынужден объявить о форс-мажоре на одном из месторождений в Ираке. 

Крупнейшие покупатели российской нефти в Азии начинают отказываться от поставок, ранее они игнорировали западные санкции. Китайские государственные и независимые НПЗ прекратили закупки нефти, под угрозой и торговля через существующие между двумя странами трубопроводы. 

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Индия, на которую ранее не влияли угрозы администрации Трампа о введении «вторичных пошлин», серьезнее отнеслась к новый санкциям. По данным журналистов, две трети направляющихся из России в Индию партий нефти не имеют конечного места назначения, в ее поставках заинтересован, вероятно, только завод «Роснефти». 

Автор материала отмечает, что такие ограничения, вероятно, запоздали на несколько лет, но и сейчас они окажут эффект на всю российскую экономику, которая столкнулась с самым низким с момента начала полномасштабного вторжения уровнем дохода от экспорта ископаемого топлива.

Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
