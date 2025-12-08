EN
СМИ назвали Путина и Трампа «достойными друг друга дураками»

2 минуты чтения 11:22 | Обновлено: 11:50
Комментатор по международным вопросам в The Guardian и корреспондент Белого дома Саймон Тисдолл написал для газеты колонку, в которой назвал Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «достойными друг друга дураками».

Как пишет Тисдолл, Путин, начав войну в Украине, встал на путь «систематического разрушения» России, а Дональд Трамп по личным и непонятным другим причинам «предложил ему спасательный круг».

По мнению Тисдолла, принятие мирного плана США, который обсуждали в Москве в начале декабря на встрече Путина с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, могло привести к расколу между США и Европой, а также расколу НАТО. Кроме того, это дало бы время на передышку российской экономике и привело бы к падению правительства президента Украины Владимира Зеленского.

Обозреватель также пишет, что Путин смог убедить «идиота Трампа» в том, что виновником в начале войны в Украине является Европа и что победа России неизбежна. Тисдолл отмечает, что после почти четырех лет войны российской экономике грозит рецессия, доходы от экспорта нефти и газа в этом году упали на 27% по сравнению с 2024 годом, а крупные российские компании столкнулись с «огромными долгами».

В то же время Украина стала чаще атаковать нефтеперерабатывающие заводы и суда «теневого флота» России. «Киев регулярно наносит удары по энергетическим объектам в глубине России, вызывая панику и дефицит топлива», — пишет обозреватель. 

Кроме того, экономическое падение России сопровождается утратой влияния Кремля в других странах. Так, недавний визит Путина в Индию Тисдолл называет попыткой заручиться поддержкой страны, которая отказалась от закупок российской нефти под давлением США.

Тисдолл добавил, что вмешательство Трампа в войну и попытки ее завершить напротив затягивают военный конфликт. По мнению обозревателя, американскому президенту нужно выйти из переговорного процесса, «прежде чем он нанесет еще больший ущерб», а Европе и НАТО следует предоставить Украине больше оружия и финансирование за счет замороженных российских активов.

Фото:Фото: Chris Riha / ZUMA Press Wire / Reuters

