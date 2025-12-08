EN
Долина обвинила покупательницу своей квартиры в отсутствии «разумной осмотрительности»

2 минуты чтения 14:58

Народная артистка России Лариса Долина в иске к покупательнице своей квартиры в московском районе Хамовники указала, что Полина Лурье якобы не проявила «даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности» при заключении сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст решения суда по спору Долиной и Лурье.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

В решении суда указано, что Лурье якобы проигнорировала «все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца». Сама певица в интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале говорила, что Лурье задавала вопрос о причине снижения стоимости квартиры. 

Долина ответила женщине, что продает квартиру, поскольку хочет съехаться с детьми — этот ответ, по словам самой Долиной, выглядел логичным и не вызвал подозрений у Лурье.

Лариса Долина в 2024 году стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках и передать вырученные от сделки деньги им. Полина Лурье, не связанная с мошенниками, выплатила оговоренную сумму, но певица отказалась выселяться и подала иск о признании сделки недействительной.

Хамовнический суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд последовательно постановили вернуть квартиру Долиной, но не обязывали певицу выплатить средства Лурье — женщине предложили взыскивать эти средства с мошенников.

В эфире Первого канала певица пообещала выплатить Лурье все деньги в полном объеме, но женщина не собирается отзывать уже поданный в Верховный суд иск о признании сделки действительной. Его рассмотрение назначено на 16 декабря.

Распространение информации о выигранных певицей судебных заседаниях привело к появлению «эффекта Долиной» — массовым попыткам пожилых людей признать сделки по продаже недвижимости недействительными без обязательства вернуть деньги добросовестному покупателю.


Обманутые по такой схеме россияне массово снимают обращения и заявляют о своем недоверии словам Долиной, пишет телеграм-канал Baza. Они считают, что представители певицы приняли решение об организации эфира после того, как против Долиной развернулась кампания в интернете, а Верховный суд затребовал материалы дела.

