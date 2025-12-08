ЦБ захотел привязать счета россиян к ИНН

Центробанк России планирует обязать банки привязывать счета россиян к индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН). Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Ольгу Полякову.

Внедрение этой меры в ЦБ объяснили необходимостью обеспечить работу системы «Антифрод», она будет использоваться для выявления и предотвращения мошеннических операций. При этом банки должны будут самостоятельно собрать данные у клиентов, открывших счета без предоставления ИНН.

Запуск системы «Антифрод» запланирован на середину 2027 года — ИНН в ней станет идентификатором клиента. Полякова отметила, что ЦБ обсуждал свое предложение с банками. По ее словам, они согласились с выбором регулятора.

Связать счета россиян с ИНН необходимо для борьбы с дропперством, уверены в ЦБ. При этом, как отмечает РБК, с 1 сентября этого года предоставление ИНН стало обязательным для желающих получить кредит или займ.

К сегодняшнему дню Центробанк завершил согласование концепции «Антифрода», активная разработка системы пока не началась. Заверить разработку технического задания регулятор планирует с расчетом на то, чтобы уже в 2026 году перейти к непосредственной разработке платформы.

Подключение банков к «Антифроду» будет обязательным, но каждая организация сможет самостоятельно принимать решение об уровне риска своих клиентов. Полякова заявила, что в России уже есть одна платформа, работающая по такому же принципу — «Знай своего клиента». Она разработана для борьбы с отмыванием денег.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала банки в споре с маркетплейсами — регулятор согласился с идеей о необходимости ввести для последних новые ограничения. Среди них есть и запрет на продажу продуктов дочерних банков и дифференцированное ценообразование в зависимости от способа оплаты. Эту идею активно продвигают банки при несогласии крупнейших онлайн-площадок, например, Ozon и Wildberries.