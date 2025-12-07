В России при поддержке государства продолжают убивать ради меха более миллиона животных ежегодно

В России продолжают существовать зверофермы, где ради меха, выращивают и убивают более миллиона животных ежегодно. При этом предприятия, занимающиеся неэтичным, с точки зрения зоозащитников, бизнесом, субсидирует российское государство. Об этом в фильме «Цена меха» рассказала общественная организация «Голоса животных».

Создателям картины удалось собрать материалы о работе девяти российских звероферм «Савватьево» и «Мермерины» в Тверской области, «Агрикола» в Ленинградской области, «Вятка» в Кировской области, «Дон Кроль» в Ростовской области, а также Chinchilla Planet, «Салтыковский», «Пушкино» и Silverchins в Московской области, где разводят и убивают ради меха соболей, норок, лисиц, песцов, нутрий, хорей, кроликов и шиншилл.

На сайтах этих предприятий, как отмечают зоозащитники, упоминается сотрудничество с такими крупными брендами, как «Снежная королева», кроме того, многие зверофермы торгуют своей продукцией в собственных магазинах, таких как «Вятские меха», «Савватьево», «Мермерины».

Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле? Криминал 11 минут чтения

Повествование в фильме ведет актриса Софья Шуткина — открытая противница эксплуатации и убийства животных ради меха. По ее словам, цель выпущенной картины — показать, насколько жестоки условия содержания и убоя пушных животных, подсветить экологический и экономический аспекты проблемы.

«Сегодня нам доступно множество этичных альтернатив, которые не уступают по качеству меху животных, а значит, нет необходимости причинять кому-то страдания. Спасибо тем, кто отказался от покупки меховых изделий. Наш выбор — это двигатель изменений. Распространяйте информацию и поддерживайте инициативы в защиту животных, ведь их жизни важнее вещей», — призвала Шуткина.

В свою очередь, председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева, отметила, что сегодня соучастником бесчеловечного отношения и убийства животных ради меха фактически является каждый россиянин.

Жест варварства Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары Криминал 10 минут чтения

«У наших далеких предков не было выбора: спасаясь от холода, они вынуждены были добывать себе шкуры. В современном мире такой нужды нет. Несмотря на это, на зверофермах по-прежнему мучают и убивают сотни тысяч живых существ. На поддержание отрасли выделяют субсидии, а значит, каждый гражданин, желает того или нет, вкладывается в эти страдания, в разрушение окружающей среды и производство вещей, без которых вполне можно прожить», — пояснила она.

По данным зоозащитников, в 2023 году мировое производство меха сократилось на 40%, а за последние 10 лет мировой рынок меха уменьшился в семь раз. При этом в России звероводство с 1990 года сократилось в десять раз. Тем не менее только в 2023 году на продолжающих работу в России 24 зверофермах убили около 1,1 миллиона норок, лис и песцов. При этом на поддержку развития звероводства российские власти выделилили в 2013-2020 годы 6,8 миллиарда рублей.