В России при поддержке государства продолжают убивать ради меха более миллиона животных ежегодно

В России продолжают существовать зверофермы, где ради меха, выращивают и убивают более миллиона животных ежегодно. При этом предприятия, занимающиеся неэтичным, с точки зрения зоозащитников, бизнесом, субсидирует российское государство. Об этом в фильме «Цена меха» рассказала общественная организация «Голоса животных».
Создателям картины удалось собрать материалы о работе девяти российских звероферм «Савватьево» и «Мермерины» в Тверской области, «Агрикола» в Ленинградской области, «Вятка» в Кировской области, «Дон Кроль» в Ростовской области, а также Chinchilla Planet, «Салтыковский», «Пушкино» и Silverchins в Московской области, где разводят и убивают ради меха соболей, норок, лисиц, песцов, нутрий, хорей, кроликов и шиншилл.
На сайтах этих предприятий, как отмечают зоозащитники, упоминается сотрудничество с такими крупными брендами, как «Снежная королева», кроме того, многие зверофермы торгуют своей продукцией в собственных магазинах, таких как «Вятские меха», «Савватьево», «Мермерины».
Повествование в фильме ведет актриса Софья Шуткина — открытая противница эксплуатации и убийства животных ради меха. По ее словам, цель выпущенной картины — показать, насколько жестоки условия содержания и убоя пушных животных, подсветить экологический и экономический аспекты проблемы.
«Сегодня нам доступно множество этичных альтернатив, которые не уступают по качеству меху животных, а значит, нет необходимости причинять кому-то страдания. Спасибо тем, кто отказался от покупки меховых изделий. Наш выбор — это двигатель изменений. Распространяйте информацию и поддерживайте инициативы в защиту животных, ведь их жизни важнее вещей», — призвала Шуткина.
В свою очередь, председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева, отметила, что сегодня соучастником бесчеловечного отношения и убийства животных ради меха фактически является каждый россиянин.
«У наших далеких предков не было выбора: спасаясь от холода, они вынуждены были добывать себе шкуры. В современном мире такой нужды нет. Несмотря на это, на зверофермах по-прежнему мучают и убивают сотни тысяч живых существ. На поддержание отрасли выделяют субсидии, а значит, каждый гражданин, желает того или нет, вкладывается в эти страдания, в разрушение окружающей среды и производство вещей, без которых вполне можно прожить», — пояснила она.
По данным зоозащитников, в 2023 году мировое производство меха сократилось на 40%, а за последние 10 лет мировой рынок меха уменьшился в семь раз. При этом в России звероводство с 1990 года сократилось в десять раз. Тем не менее только в 2023 году на продолжающих работу в России 24 зверофермах убили около 1,1 миллиона норок, лис и песцов. При этом на поддержку развития звероводства российские власти выделилили в 2013-2020 годы 6,8 миллиарда рублей.