Полицейский остановил неуправляемую фуру и предотвратил ДТП в Москве

В Москве инспектор ГИБДД, ехавший по своим служебным делам, предотвратил ДТП, остановив неуправляемый большегрузный автомобиль, водителю которого стало плохо за рулем. Об этом в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Находясь на маршруте патрулирования на улице Академика Скрябина, инспектор заметил большегруз, который двигался по полосе встречного движения. Несмотря на то, что полицейские перекрыли путь служебным автомобилем, фура не останавливалась», — написала она.

Поняв, что происходит что-то странное, полицейский убрал свой автомобиль с пути большегруза, вышел и пешком догнал фуру. Открыв водительскую дверь, он увидел, что водитель за рулем находится без сознания.

Тогда инспектор поднялся в кабину, остановил грузовик и вызвал на место «скорую помощь». Однако прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину, констатировал его смерть.

«Хороший пример того, как нужный человек оказывается в нужное время в нужном месте», — прокомментировала поступок своего коллеги Волк. Она подчеркнула, что «оперативные и решительные действия сотрудника Госавтоинспекции позволили предотвратить аварию, в которой могли пострадать водители других автомобилей и пешеходы».

В конце ноября в Польше двое полицейских помогли 67-летнему одинокому мужчине, который не мог приготовить себе еду. Силовики приготовили пенсионеру горячий обед из той еды, которую они взяли на работу из дома, а также покормили его собаку.