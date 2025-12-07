Пациентка московской частной клиники умерла после пластической операции

Утром 7 декабря в столичной частной клинике умерла женщина 1982 года рождения, которой накануне сделали операцию. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщила прокуратура Москвы.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, 43-летней Ольге Ф. провели две операции — по уменьшению груди и коррекции живота. Пациентке, как сообщается, стало плохо во время утреннего обхода. «Она скончалась в палате с признаками аспирации», — утверждается в публикации.

Телеграм-канал «112» пишет, что речь идет о частной клинике «Медлаз», которая находится в Скатертном переулке в Москве. В этой клинике работает пластический хирург Владимир Сафронов, на блог которого подписаны более миллиона человек. «112» подчеркивает, что пока неизвестно, кто именно оперировал Ольгу.

В свою очередь, Baza также приводит расценки на операции в «Медлаз». Так, стоимость уменьшения груди составляет около 350 тысяч рублей, а цены на абдоминопластику доходят до 400 тысяч рублей.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла дело под свой контроль. Также проверку по факту случившегося начал Росздравнадзор.

Весной этого года в Санкт-Петербурге женщина умерла через сутки после пластической операции в одной из местных клиник. Как сообщали в региональном управлении Следственного комитета, после операции пациентка ни на что не жаловалась, но ночью 5 марта медицинский персонал клиники нашел женщину в тяжелом состоянии, после чего ее госпитализировали в другое медицинское учреждение. Однако и там врачи не смогли ее спасти.