Россиянка умерла после пластической операции

В Санкт-Петербурге женщина скончалась через сутки после пластической операции в одной из местных клиник. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило местное управление Следственного комитета.

«По данным следствия, 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе женщине проведена операция. В послеоперационном периоде жалоб на самочувствие она не высказывала. Ночью 5 марта последняя обнаружена медицинским персоналом клиники в тяжелом состоянии, после чего была госпитализирована в другое медицинское учреждение, где женщине проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что по факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). О возможных причинах смерти или фигурантах возбужденного дела на момент публикации заметки ничего не сообщается. В то же время в СК сообщили, о проведении необходимых для установления причины смерти следственных действий и экспертиз.

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В ноябре 2024 года в одной из клиник пластической хирургии в Петербурге скончалась 44-летняя пациентка, которой провели липосакцию. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Муж погибшей тогда рассказал местному изданию «Фонтанка», что на следующий день после операции его супруга чувствовала себя нормально и даже позвонила ему. Однако, позже у нее произошла остановка сердца и она умерла. По словам мужчины, когда он приехал проведать супругу, его не пустили внутрь и сообщили о смерти жены по домофону.