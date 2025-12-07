EN
Кремль отреагировал на возврат США к военной доктрине 200-летней давности

12:44 | Обновлено: 12:47

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новую Стратегию национальной безопасности США, представленную главой американского военного ведомства Питом Хегсетом. В своем выступлении тот заявил, что доктрина Монро, которой в 1823 году Соединенные Штаты объявили все Западное полушарие Земли своей сферой влияния, «осталась в силе».

В интервью пропагандисту Павлу Зарубину Песков сказал, что обновленная Стратегия национальной безопасности США может стать залогом для «конструктивного» продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

«Корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению, и, наверное, можно надеяться, на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине — как минимум», — сказал он.

Спикер Кремля также назвал «отрадным с одной стороны» содержащийся в Стратегии тезис о том, что НАТО не должен восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс».

«Но, с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво концептуально все написано, но то, что называется у них deep state делает все по-другому, бывает и так», — подчеркнул Песков. Deep state, то есть «глубинным государством», конспирологи называют якобы существующую группу тайную группу невыборных государственных служащих, которые «на самом деле» управляют США вместо демократически избранного руководства.

Накануне Пит Хегсет, представляя обновленную Стратегию нацбезопасности США, заявил о намерении Вашингтона восстановить свое военное господство в Западном полушарии и лишить своих противников возможности размещать там свои войска и угрожающее США оружие.

В частности, американское военное ведомство, по словам его главы, готово гарантировать «военный и коммерческий доступ США» к таким ключевым территориям, как Панамский канал, Карибский бассейн, Мексиканский залив, Арктика и Гренландия.

Доктрина Монро, которую упомянул в своем выступлении Хегсет, — это внешнеполитическая программа пятого президента США Джеймса Монро, в которой обе части американского континента провозглашены зоной, закрытой для европейской колонизации, а США объявлены доминирующей силой в регионе.

