Журналистку «Москва 24» уволили за видео с пожеланиями «фарша»

Редактора оперативного отдела пропагандистского канала «Москва 24» Евгению Оболашвили уволили после того, как в сети распространилось снятое ей в редакции видео. В коротком ролике она обсуждает с коллегами новость о подавшем сигнал бедствия пассажирском самолете и спрашивает у них, какого развития этой истории им бы хотелось. Ответы самой Оболашвили и ее неназванного коллеги вызвали бурное возмущение в сети.

«У нас тут пассажирский самолет подал сигнал бедствия. Мы тут с Кариной говорим, вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали, как надо. В оперативном режиме. Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо», — говорит Оболашвили на видео, обращаясь к коллеге. Тот не смотрит в камеру и, возможно, не в курсе, что его снимают, а в ответ на вопрос широко улыбается и энергично кивает, глядя в монитор.

После этого Оболашвили обращается к девушке за соседним столом с тем же вопросом про «хочется ли фарша», но коллега в ответ молчит. «Понятно. Я тоже хочу», — резюмирует Оболашвили.

Журналистка выложила это видео в свой маленький телеграм-канал и, как предполагают «Осторожно, новости», кто-то из ее подписчиков переслал видео таким блогерам как, например, основатель признанного в России экстремистским движения мизогинов «Мужское государство» Владислав Поздняков, на канал которого подписаны 770 тысяч человек.

Жест варварства Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары Криминал 10 минут чтения

После того как видео с Оболашвили завирусилось, она удалила ролик из своего телеграм-канала, а затем и сам паблик. Телеканал «Москва 24» опубликовал пост, в котором сообщил о ее увольнении.

«Сами в шоке! Уволена! Видим ваше негодование и разделяем его. Слова, которые опубликовала бывшая сотрудница оперативного отдела в своём Telegram-канале, бесчеловечны. Такое поведение абсолютно недопустимо — Евгения Оболашвили с нами больше не работает», — говорится в нем. И там же опубликована открывшаяся вакансия редактора оперативного отдела.

Самолет авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс из Москвы на Пхукет поздно вечером 3 декабря сразу после взлета подал сигнал бедствия. Сообщалось, что у него загорелся двигатель. Борт около полутора часов летал над аэропортом Домодедово, вырабатывая топливо, а затем благополучно приземлился.