Журналистку «Москва 24» уволили за видео с пожеланиями «фарша»

Редактора оперативного отдела пропагандистского канала «Москва 24» Евгению Оболашвили уволили после того, как в сети распространилось снятое ей в редакции видео. В коротком ролике она обсуждает с коллегами новость о подавшем сигнал бедствия пассажирском самолете и спрашивает у них, какого развития этой истории им бы хотелось. Ответы самой Оболашвили и ее неназванного коллеги вызвали бурное возмущение в сети.
«У нас тут пассажирский самолет подал сигнал бедствия. Мы тут с Кариной говорим, вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали, как надо. В оперативном режиме. Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо», — говорит Оболашвили на видео, обращаясь к коллеге. Тот не смотрит в камеру и, возможно, не в курсе, что его снимают, а в ответ на вопрос широко улыбается и энергично кивает, глядя в монитор.
После этого Оболашвили обращается к девушке за соседним столом с тем же вопросом про «хочется ли фарша», но коллега в ответ молчит. «Понятно. Я тоже хочу», — резюмирует Оболашвили.
Журналистка выложила это видео в свой маленький телеграм-канал и, как предполагают «Осторожно, новости», кто-то из ее подписчиков переслал видео таким блогерам как, например, основатель признанного в России экстремистским движения мизогинов «Мужское государство» Владислав Поздняков, на канал которого подписаны 770 тысяч человек.
После того как видео с Оболашвили завирусилось, она удалила ролик из своего телеграм-канала, а затем и сам паблик. Телеканал «Москва 24» опубликовал пост, в котором сообщил о ее увольнении.
«Сами в шоке! Уволена! Видим ваше негодование и разделяем его. Слова, которые опубликовала бывшая сотрудница оперативного отдела в своём Telegram-канале, бесчеловечны. Такое поведение абсолютно недопустимо — Евгения Оболашвили с нами больше не работает», — говорится в нем. И там же опубликована открывшаяся вакансия редактора оперативного отдела.
Самолет авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс из Москвы на Пхукет поздно вечером 3 декабря сразу после взлета подал сигнал бедствия. Сообщалось, что у него загорелся двигатель. Борт около полутора часов летал над аэропортом Домодедово, вырабатывая топливо, а затем благополучно приземлился.