Общество

Летевший из Москвы в Таиланд самолет загорелся в воздухе

2 минуты чтения 22:56 | Обновлено: 00:03 4 декабря

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Пхукет, благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово спустя примерно полтора часа после взлета. Причиной стало возгорание одного из двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 

«Экипаж доложил о возгорании в первом (левом двигателе), инициировал его тушение и запросил возврат в аэропорт вылета», — рассказал источник агентства.

Как сообщалось, Boeing 777-200 взлетел в 21:19 и почти сразу подал сигнал бедствия, сообщив о пожаре. По информации собеседника РБК, возгорание одного из двигателей самолета произошло примерно в 21:23. После этого воздушное судно более часа кружило над Подмосковьем, вероятно, вырабатывая топливо перед экстренной посадкой. 

На борту лайнера находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Непосредственно перед посадкой в СМИ появились сообщения, что пожар потушен. Тем не менее борт все равно экстренно сел в Домодедово.

Позже ТАСС, ссылаясь на представителей Red Wings, сообщил, что в авиакомпании назвали публикации ряда телеграм-каналов о «пылающем самолете» некорректными. Авиаперевозчик также предупредил, что скорректирует расписание нескольких своих рейсов.

В свою очередь, в Росавиации отчитались, что никто из пассажиров и членов экипажа самолета во время экстренной посадки не пострадал.

