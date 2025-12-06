EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Бывшая жена замминистра обороны обвинила в разрушении своего брака «распутную обстановку» в окружении Шойгу

2 минуты чтения 17:08 | Обновлено: 18:52
Бывшая жена замминистра обороны обвинила в разрушении своего брака «распутную обстановку» в окружении Шойгу

Пресненский суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного ранее за коррупцию. Общую стоимость имущества оценили в 1,2 миллиарда рублей. В рамках этого дела показания дали бывшая и нынешняя жены экс-чиновника, чьи украшения, автомобили и жилье оказались в списке на конфискацию, передает корреспондент РБК. 

Так, телеведущая Светлана Захарова, которая была второй женой Иванова, попросила суд вернуть ей ювелирные украшения, купленные еще до брака с экс-замминистром обороны, а также две пары наручных часов и три автомобиля. 

Захарова рассказала, что из-за большой любви к Иванову она «разрушила свою очень благополучную семью», развелась с бизнесменом Михаилом Маниовичем и в 2009 году вышла замуж за экс-чиновника, с которым теперь у нее две общие дочери. 

При этом ответственность за свой развод с Ивановым в 2022 году она возложила на министерство обороны. По словам Захаровой, она была против того, чтобы ее муж занимал пост заместителя бывшего тогда министром обороны Сергея Шойгу.

«Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области», — сказала она.

Жест варварства
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
Криминал10 минут чтения

По словам Захаровой, ее опасения оказались не напрасны. «Мой бывший муж последние десять лет брака вел двойную, а точнее сказать, многомерную жизнь у меня за спиной», — подчеркнула она, пояснив, что в 2018 и в 2019 годах узнала о двух внебрачных детях Иванова, которых он признал.

В свою очередь, нынешняя гражданская супруга Иванова Мария Китаева попросила не изымать дом в деревне Раздоры, в котором она, ее четверо детей и бывший замминистра жили до ареста. Она обратила внимание суда на то, что у нее и детей нет другого жилья. Кроме того, он апопросила вернуть ей украшения, также отмечая, что они были куплены еще до начала отношений с Ивановым. Так, среди них, по ее словам, есть кольцо, с которым предложение делал ее первый муж, и браслетики детей.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

В итоге, как пишет «Агентство», суд конфисковал имущество Иванова на сумму 1,2 миллиарда рублей, но оставил Захаровой Bentley. Среди прочего суд конфисковал свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями.

С мая по ноябрь 2012 года Иванов занимал пост заместителя главы правительства Московской области, которым на тот момент был Сергей Шойгу. Когда начальника повысили до министра обороны, Иванов сначала перешел в крупнейший строительный холдинг «Оборонстрой», а в 2016 году он стал замом Шойгу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Yulia Morozova / Reuters

Посмотрите другие материалы

Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже