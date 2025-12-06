Бывшая жена замминистра обороны обвинила в разрушении своего брака «распутную обстановку» в окружении Шойгу

Пресненский суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного ранее за коррупцию. Общую стоимость имущества оценили в 1,2 миллиарда рублей. В рамках этого дела показания дали бывшая и нынешняя жены экс-чиновника, чьи украшения, автомобили и жилье оказались в списке на конфискацию, передает корреспондент РБК.

Так, телеведущая Светлана Захарова, которая была второй женой Иванова, попросила суд вернуть ей ювелирные украшения, купленные еще до брака с экс-замминистром обороны, а также две пары наручных часов и три автомобиля.

Захарова рассказала, что из-за большой любви к Иванову она «разрушила свою очень благополучную семью», развелась с бизнесменом Михаилом Маниовичем и в 2009 году вышла замуж за экс-чиновника, с которым теперь у нее две общие дочери.

При этом ответственность за свой развод с Ивановым в 2022 году она возложила на министерство обороны. По словам Захаровой, она была против того, чтобы ее муж занимал пост заместителя бывшего тогда министром обороны Сергея Шойгу.

«Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области», — сказала она.

По словам Захаровой, ее опасения оказались не напрасны. «Мой бывший муж последние десять лет брака вел двойную, а точнее сказать, многомерную жизнь у меня за спиной», — подчеркнула она, пояснив, что в 2018 и в 2019 годах узнала о двух внебрачных детях Иванова, которых он признал.

В свою очередь, нынешняя гражданская супруга Иванова Мария Китаева попросила не изымать дом в деревне Раздоры, в котором она, ее четверо детей и бывший замминистра жили до ареста. Она обратила внимание суда на то, что у нее и детей нет другого жилья. Кроме того, он апопросила вернуть ей украшения, также отмечая, что они были куплены еще до начала отношений с Ивановым. Так, среди них, по ее словам, есть кольцо, с которым предложение делал ее первый муж, и браслетики детей.

В итоге, как пишет «Агентство», суд конфисковал имущество Иванова на сумму 1,2 миллиарда рублей, но оставил Захаровой Bentley. Среди прочего суд конфисковал свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями.

С мая по ноябрь 2012 года Иванов занимал пост заместителя главы правительства Московской области, которым на тот момент был Сергей Шойгу. Когда начальника повысили до министра обороны, Иванов сначала перешел в крупнейший строительный холдинг «Оборонстрой», а в 2016 году он стал замом Шойгу.