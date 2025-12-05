Стали известны подробности «дела Долиной»

Народная артистка России Лариса Долина раскрыла некоторые подробности скандального дела о продаже ее квартиры в московском районе Хамовники. Фрагменты интервью певицы, которое она дала программе «Пусть говорят», публикует Первый канал.

По словам Долиной, до сих пор она не комментировала ситуацию, так как сначала была в шоке от произошедшего, а затем подписала документ о неразглашении.

«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия… я подписку дала о неразглашении», — сказала певица в разговоре с пропагандистом Дмитрием Борисовым.

Кроме того, Долина заявила, что укравшие ее миллионы мошенники угрожали ее детям. «Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: «‘А ваши девочки сейчас на даче, да?». Я говорю: »Да». Они мне говорят: »Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними»» — заявила народная артистка.

Первый канала пишет, что предстоящем выпуске передачи «Пусть говорят» артистка также расскажет, как именно проходила сделка с мошенниками и какие уловки они применяли. Полная версия программы выйдет 5 декабря в 21:45 по московскому времени.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. На протяжении нескольких месяцев злоумышленники убеждали певицу, что ей необходимо продать свою квартиру и перевести вырученные средства якобы на «безопасный» счет.

Когда сделка была завершена и недвижимость продана, обман раскрылся. Ущерб составил 112 миллионов рублей. Хамовнический суд постановил вернуть Долиной квартиру, отклонив иск покупательницы Полины Лурье, которая требовала выселения певицы. Суд пришел к выводу, что договор купли-продажи может быть признан недействительным ввиду состояния, в котором находилась Долина при подписании документов. Лурье обратилась в Верховный суд с требованием отменить прежние решения и отклонить иск певицы.

Историю с продаже квартиры в СМИ назвали «эффектом Долиной», а после разразившегося скандала певицу начали критиковать в сети, а в Южно-Сахалинске отменили два ее концерта.