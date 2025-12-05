EN
Общество

Ученые узнали причину самой смертоносной эпидемии в истории

2 минуты чтения 13:09 | Обновлено: 14:44
Ученые узнали причину самой смертоносной эпидемии в истории

Мартин Баух из Института Лейбница и Улф Бюнтген из Университета Кембриджа опубликовали результаты своего исследования, в которых говорится, что вторая эпидемия чумы, известная также под названием «Черная смерть», возникла из-за извержения вулкана. 

«Черная смерть», возникшая в XIV веке, входит в число самых смертоносных эпидемий в истории. По разным оценкам, из-за нее погибли до 200 миллионов человек или около половины населения Европы.

Ученые проанализировали древесные кольца по всей Европе и сравнили их с ледяными кернами из Антарктиды и Гренландии, чтобы лучше понять климат XIV века. Так они построили модель «идеальной бури», которая могла бы объяснить начало эпидемии чумы.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

По версии исследователей, один или несколько вулканов извергались примерно в 1345 году, за два года до начала эпидемии. Их местоположение ученые установить не смогли, но предположили, что, вероятнее всего, вулканы находились в тропиках.

После извержения образовавшаяся дымка от вулканического пепла могла частично заблокировать солнечный свет в районе Средиземноморья на несколько лет, что привело к падению температуры и неурожаю. Из-за этого Европе грозил голод и беспорядки, поэтому итальянские города-государства стали закупать зерно из Черноморского региона.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

Этот импорт должен был помочь прокормить население, но в итоге привел к тому, что бактерия Yersinia pestis, уже распространившаяся в Центральной Азии среди грызунов, попала в Европу.

«Бактерия чумы заражает крысиных блох, которые ищут своих предпочитаемых хозяев — крыс и других грызунов. После смерти этих хозяев блохи переходят на других млекопитающих, включая людей. Крысиные блохи тянутся к зернохранилищам и могут месяцами выживать, питаясь зерновой пылью как запасным источником пищи, что позволяет им пережить долгое путешествие от Черного моря до Италии», — рассказал Мартин Баух.

CNN обратил внимание, что идею о происхождении чумы в Европе из-за судоходства и торговли ранее уже высказывали другие ученые. Однако новое исследование впервые упоминает извержение вулкана как один из важных факторов.

Обложкакартина Saint Sebastian Interceding for the Plague Stricken / Josse Lieferinxe

