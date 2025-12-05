EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Песня Долиной с призывом к изнасилованию и оскорблениям возмутила соцсети

2 минуты чтения 18:15

В соцсетях обсуждают песню народной артистки России Ларисы Долиной 1996 года под названием «Ревнуй». Отрывок из клипа с участием самой Долиной и актера Дмитрия Певцова опубликовала блогерша и художница Лилу Рами в своем инстаграм-аккаунте.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

В композиции речь идет о роли ревности в отношениях, а именно о том, что «без ревности нет любви». Однако особенно шокирующей блогерше показалась строчка «Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови».

«Я вроде в шоке, а вроде и неудивительно, учитывая, что она у нас теперь королева кринжа… Очень и очень плохо романтизировать сексуальное и какое-либо вообще насилие», — написала Лилу Рами.

Пользователи, ранее не знакомые с творчеством Долиной, признались, что сначала решили, будто текст написан нейросетью. Однако реальным его автором является известный советский и российский поэт-песенник Михаил Танич. На его стихи, например, написана знаменитая песня «Комарово», которую исполнил Игорь Скляр, и множество других хитов. Он также выступал автором текстов для группы «Лесоповал».

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

После публикации в соцсетях началась новая волна критики в адрес Долиной. Пользователи вспомнили и другие неоднозначные высказывания артистки. Среди них — совет поклоннице «лечить рак» с помощью кефирной диеты по ее методике. Певица утверждала, что одна из женщин «вылечила себя» таким образом и «сбросила вес». Пользователи соцсетей считают подобные заявления опасными и способными навредить здоровью.

Как отмечает телеграм-канал Baza, артистку упрекают и за рассказ о личной жизни. В одном из выпусков программы «Сто вопросов к взрослому» Долина говорила о том, что мужчина якобы ушел из семьи ради нее. Критики называют подобные истории неприемлемыми для обсуждения с подростками.
Лариса Долина оказалась в эпицентре скандала из-за продажи собственной квартиры. После получения денег от покупательницы она заявила, что действовала под давлением мошенников, и отказалась расставаться с имуществом. Суд встал на ее сторону, что спровоцировало лавину осуждения и насмешек в адрес певицы. Кроме того, это привело к появлению так называемого «эффекта Долиной», когда суды буквально завалило исками от бывших собственников недвижимости и автомобилей, которые утверждают, что действовали под давлением мошенников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд