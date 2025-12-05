Песня Долиной с призывом к изнасилованию и оскорблениям возмутила соцсети

В соцсетях обсуждают песню народной артистки России Ларисы Долиной 1996 года под названием «Ревнуй». Отрывок из клипа с участием самой Долиной и актера Дмитрия Певцова опубликовала блогерша и художница Лилу Рами в своем инстаграм-аккаунте.

В композиции речь идет о роли ревности в отношениях, а именно о том, что «без ревности нет любви». Однако особенно шокирующей блогерше показалась строчка «Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови».

«Я вроде в шоке, а вроде и неудивительно, учитывая, что она у нас теперь королева кринжа… Очень и очень плохо романтизировать сексуальное и какое-либо вообще насилие», — написала Лилу Рами.

Пользователи, ранее не знакомые с творчеством Долиной, признались, что сначала решили, будто текст написан нейросетью. Однако реальным его автором является известный советский и российский поэт-песенник Михаил Танич. На его стихи, например, написана знаменитая песня «Комарово», которую исполнил Игорь Скляр, и множество других хитов. Он также выступал автором текстов для группы «Лесоповал».

После публикации в соцсетях началась новая волна критики в адрес Долиной. Пользователи вспомнили и другие неоднозначные высказывания артистки. Среди них — совет поклоннице «лечить рак» с помощью кефирной диеты по ее методике. Певица утверждала, что одна из женщин «вылечила себя» таким образом и «сбросила вес». Пользователи соцсетей считают подобные заявления опасными и способными навредить здоровью.

Как отмечает телеграм-канал Baza, артистку упрекают и за рассказ о личной жизни. В одном из выпусков программы «Сто вопросов к взрослому» Долина говорила о том, что мужчина якобы ушел из семьи ради нее. Критики называют подобные истории неприемлемыми для обсуждения с подростками.

Лариса Долина оказалась в эпицентре скандала из-за продажи собственной квартиры. После получения денег от покупательницы она заявила, что действовала под давлением мошенников, и отказалась расставаться с имуществом. Суд встал на ее сторону, что спровоцировало лавину осуждения и насмешек в адрес певицы. Кроме того, это привело к появлению так называемого «эффекта Долиной», когда суды буквально завалило исками от бывших собственников недвижимости и автомобилей, которые утверждают, что действовали под давлением мошенников.