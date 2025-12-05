EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В США допустили появление «хороших новостей» по Украине в ближайшие недели

2 минуты чтения 08:03 | Обновлено: 08:04

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью NBC News, что его огорчает отсутствие подписанного мирного соглашения между Россией и Украиной. В то же время он заявил, что надеется на появление «хороших новостей» в ближайшее время.

«Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома. <…> Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», — отметил Вэнс.

Он также напомнил, как президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он считал войну в Украине самым простым конфликтом для разрешения. NBC News отмечает, что Вэнс сыграл «важную роль» в переговорах на Ближнем Востоке и в усилиях США по мирному урегулированию войны в Украине.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

В то же время, как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, европейские политики посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не заключать мирную сделку, в которой не будут прописаны четкие гарантии безопасности со стороны США. Администрации Трампа, по мнению европейских лидеров, должна быть отведена ключевая роль в этом вопросе.

О телефонном разговоре между Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне рассказал журнал Spiegel. По его данным, в ходе этого разговора лидеры европейских стран предупредили Зеленского о возможном предательстве США в вопросах территорий. По их мнению, администрация Трампа может навязать Киеву территориальные уступки и не дать взамен гарантий безопасности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября