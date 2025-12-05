В США допустили появление «хороших новостей» по Украине в ближайшие недели

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью NBC News, что его огорчает отсутствие подписанного мирного соглашения между Россией и Украиной. В то же время он заявил, что надеется на появление «хороших новостей» в ближайшее время.

«Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома. <…> Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», — отметил Вэнс.

Он также напомнил, как президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он считал войну в Украине самым простым конфликтом для разрешения. NBC News отмечает, что Вэнс сыграл «важную роль» в переговорах на Ближнем Востоке и в усилиях США по мирному урегулированию войны в Украине.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, европейские политики посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не заключать мирную сделку, в которой не будут прописаны четкие гарантии безопасности со стороны США. Администрации Трампа, по мнению европейских лидеров, должна быть отведена ключевая роль в этом вопросе.

О телефонном разговоре между Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне рассказал журнал Spiegel. По его данным, в ходе этого разговора лидеры европейских стран предупредили Зеленского о возможном предательстве США в вопросах территорий. По их мнению, администрация Трампа может навязать Киеву территориальные уступки и не дать взамен гарантий безопасности.