Крупные российские компании начали готовиться к сокращениям

Председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что почти все компании, где он находится в совете директоров, готовятся сократить персонал. Об этом со ссылкой на своего корреспондента пишет Frank Media.

Журналисты сообщают, что Швецов также входит в советы директоров и наблюдательные советы Сбера, «Совкомфлота» и крупной девелоперской компании из Санкт-Петербурга «Глоракс». Мужчина заявил, что компании таким образом пытаются повысить показатель производительности труда.

Также Швецов заявил, что установленный Центробанком высокий показатель ключевой ставки «выдавит» избыточную рабочую силу из компаний и вернет ее на рынок. Оптимизацию российский бизнес начинает из-за того, что компании не могут увеличивать производство на фоне инфляции, роста зарплат и попыток ЦБ сдержать потребительскую активность.

Frank Media отмечает, что Центробанк неоднократно упоминал, что дефицит кадров на рынке труда является одной из причин роста инфляции. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что конкуренция предприятий за работников приводит к росту зарплат, опережающему рост производительности труда. Это способствует не только увеличению цен, но и обесцениванию выросшей оплаты труда.

В середине ноября глава Сбера Герман Греф подтвердил планы сокращения сотрудников в банке. Он заявил, что до конца года Сбер хочет сократить 20% персонала. Увольнять в банке планируют людей, которые были «проанализированы и выявлены» с помощью ИИ в качестве неэффективных сотрудников. Также Греф заявил, что Сбер будет полностью закрывать и неэффективные проекты.

Ранее СМИ сообщили о переходе крупнейших российских госкомпаний в режим тотальной экономии из-за сокращения экспорта, падения внутреннего спроса и замедления российской военной экономики. При этом их руководства стараются уменьшать фонд заработной платы без увольнения людей с помощью сокращения рабочей недели.